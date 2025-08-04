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Биография Бориса Александрова

Биография Бориса Александрова - РИА Новости, 04.08.2025

Биография Бориса Александрова

Советский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР Борис Александрович Александров родился 4 августа (22 июля по старому стилю) 1905 года в городе... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T00:30:00+03:00

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борис александров

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Советский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР Борис Александрович Александров родился 4 августа (22 июля по старому стилю) 1905 года в городе Бологое в семье народного артиста СССР, основателя Ансамбля красноармейской песни (ныне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова), автора музыки Государственного гимна СССР и положенного на ту же мелодию Государственного гимна Российской Федерации Александра Александрова (1883-1946). Вскоре после рождения сына семья Александровых перебралась в Тверь, где глава семьи фактически встал во главе музыкальной жизни города: служил регентом архиерейского хора, вел хоры в семинарии, женском коммерческом училище, гимназии, реальном училище, на земских курсах и педагогическом институте.Будучи сыном композитора и педагога, Борис Александров вырос в музыкальной среде. С семи лет занимался по классу фортепиано в музыкальной школе, организованной Александром Александровым в Твери, пел в руководимом отцом хоре. В 1918 году, когда Александров был приглашен преподавать в Московскую консерваторию, семья переехала в столицу, где мальчик поступил в детский хор Большого театра. В составе хора Борис Александров принимал участие в спектаклях, в которых пели Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Надежда Обухова, Григорий Пирогов, Василий Петров, Леонид Собинов. Принимал участие в деятельности хора храма Христа Спасителя, а также занимался на Пречистенских курсах по классу изобразительных искусств, где обучался рисованию.Окончил фортепианное отделение по классу Софьи Богомоловой Музыкального техникума имени А.Н. Скрябина, в 1929 году – Московскую консерваторию (ныне Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского), где учился у профессоров Сергея Василенко по классу инструментовки и Рейнгольда Глиэра по классу композиции.В годы обучения в консерватории молодой композитор написал множество произведений в классических традициях, принял участие в конкурсе, посвященном памяти Владимира Ленина, и получил вторую премию. Также, будучи студентом, руководил несколькими московскими музыкальными клубами, работал аккомпаниатором, тапером. Одновременно с 1927 по 1929 год преподавал в Музыкальном техникуме имени "Красной Пресни". После окончания консерватории Борис Александров начал помогать отцу в работе с хоровыми группами ансамбля, который тот основал в 1928 году, исполнял дирижерские обязанности.В 1930-1937 годах был дирижером и заведующим музыкальной частью Центрального театра Красной армии (ныне Центральный академический театр Российской армии). В этот период вышли такие спектакли в музыкальном оформлении Бориса Александрова, как "Компромисс Наиб-хана" Владимира Вильнера по произведению Всеволода Иванова (1931), "Чужой ребенок" Алексея Петрова по пьесе Василия Шкваркина (1933), "Я вас люблю" Виктора Типота по пьесе Иосифа Прута (1935) и др.В 1933-1941 годах Александров преподавал в Московской консерватории, где вел курс инструментовки и чтения партитур. В 1939 году ему было присвоено звание доцента, в 1940 году стал доктором искусствоведения.С 1937 года жизнь и творчество Бориса Александрова были неразрывно связаны с Краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски СССР, в котором он стал заместителем художественного руководителя коллектива – своего отца, дирижером и композитором.В 1937 году к нему пришел большой успех как к композитору. Написанная им всего за 30 дней оперетта "Свадьба в Малиновке"была поставлена в Москве, затем десятилетиями не сходила с афиш многих музыкальных театров страны. В 1967 году оперетта была экранизирована режиссером Андреем Тутышкиным. Во время Великой Отечественной войны, когда ансамбль был разделен на четыре самостоятельные концертные бригады, Борис Александров сначала руководил группой, оставшейся в Москве для обслуживания уходящих на фронт частей и выступления на радио, потом возглавил большую концертную бригаду, которая выезжала на передовую.В 1942 году Борис Александров стал организатором и первым художественным руководителем Ансамбля советской песни Всесоюзного радио – коллектива, активно популяризировавшего песни советских композиторов и народную музыку патриотической направленности.В 1946 году, после скоропостижной смерти Александра Александрова, на должность художественного руководителя и главного дирижера ансамбля был назначен Борис Александров.На протяжении четырех десятилетий он продолжал дело своего отца, успешно руководя ансамблем, получившем всеобщее мировое признание. Под его управлением коллектив объездил с гастролями практически весь Советский Союз, побывал в зарубежных поездках в более чем 20 странах мира.Композитор создал около 100 произведений, прочно вошедших в репертуар ансамбля. Среди них – "Песня 10-й армии", "Буденновская кавалерийская", песня "Красная Армия – Советская Армия", "Песня о России", песни "Шли солдаты", "Да здравствует наша держава", "Песня победы" и др.С коллективом сотрудничали ведущие советские композиторы: Матвей Блантер, Эдуард Колмановский, Борис Мокроусов, Вано Мурадели, Анатолий Новиков, Александра Пахмутова, Василий Соловьев-Седой, Серафим Туликов, Оскар Фельцман, Ян Френкель, Арам Хачатурян, Тихон Хренников и др.За свою творческую жизнь Борис Александров сочинил десять оперетт: "Свадьба в Малиновке" (1937), "Сотый тигр" (1939), "Год спустя" (1940), "Девушка из Барселоны" (1942), "Моя Гюзель" (1946), "Рядом с тобой" (совместно с Михаилом Матвеевым, 1949), "101-я жена" (1954), "Сватаются семеро, а нужен один" (1965), "Кому улыбаются звезды" (1972), "Правая рука" (совместно с Михаилом Матвеевым, 1982), два балета: "Дружба юных" (1954), "Левша" (1955), две симфонии (1928, 1930), вокально-симфонические произведения (кантаты, оратории, сонаты, сюиты), концерты для солирующих инструментов с оркестром, камерные инструментальные произведения и др. В 1982 году выпустил книгу воспоминаний "Песня зовет". Также являлся автором ряда статей о музыке.В 1987 году Александров ушел с должности руководителя ансамбля. В этом же году был назначен консультантом Главного политуправления Советской Армии и Военно-морского флота по музыке и ансамблям.17 июня 1994 года Борис Александров скончался. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.Генерал-майор (1973).Герой Социалистического Труда (1975), народный артист СССР (1958).Был награжден орденами Ленина (1949, 1967, 1975), орденами Трудового Красного Знамени (1964), Октябрьской Революции (1985), Отечественной войны IIстепени (1985) и др.Лауреат Сталинской премии I степени (1950), Ленинской премии (1978), Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1985). Удостоен Золотой медали имени А.В. Александрова (1971) за успехи в создании военно-патриотической музыки. В 2005 году министерством обороны РФ учрежден Памятный юбилейный знак "100 лет генерал-майору Борису Александрову", которым награждаются ветераны, действующие артисты и другие сотрудники ансамбля, а также лица, принимающие активное участие в деятельности коллектива.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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