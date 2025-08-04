https://ria.ru/20250804/aleksandrov-2032907112.html
Биография Бориса Александрова
Биография Бориса Александрова - РИА Новости, 04.08.2025
Биография Бориса Александрова
Советский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР Борис Александрович Александров родился 4 августа (22 июля по старому стилю) 1905 года в городе... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T00:30:00+03:00
2025-08-04T00:30:00+03:00
2025-08-04T00:31:00+03:00
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борис александров
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Советский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР Борис Александрович Александров родился 4 августа (22 июля по старому стилю) 1905 года в городе Бологое в семье народного артиста СССР, основателя Ансамбля красноармейской песни (ныне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова), автора музыки Государственного гимна СССР и положенного на ту же мелодию Государственного гимна Российской Федерации Александра Александрова (1883-1946). Вскоре после рождения сына семья Александровых перебралась в Тверь, где глава семьи фактически встал во главе музыкальной жизни города: служил регентом архиерейского хора, вел хоры в семинарии, женском коммерческом училище, гимназии, реальном училище, на земских курсах и педагогическом институте.Будучи сыном композитора и педагога, Борис Александров вырос в музыкальной среде. С семи лет занимался по классу фортепиано в музыкальной школе, организованной Александром Александровым в Твери, пел в руководимом отцом хоре. В 1918 году, когда Александров был приглашен преподавать в Московскую консерваторию, семья переехала в столицу, где мальчик поступил в детский хор Большого театра. В составе хора Борис Александров принимал участие в спектаклях, в которых пели Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Надежда Обухова, Григорий Пирогов, Василий Петров, Леонид Собинов. Принимал участие в деятельности хора храма Христа Спасителя, а также занимался на Пречистенских курсах по классу изобразительных искусств, где обучался рисованию.Окончил фортепианное отделение по классу Софьи Богомоловой Музыкального техникума имени А.Н. Скрябина, в 1929 году – Московскую консерваторию (ныне Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского), где учился у профессоров Сергея Василенко по классу инструментовки и Рейнгольда Глиэра по классу композиции.В годы обучения в консерватории молодой композитор написал множество произведений в классических традициях, принял участие в конкурсе, посвященном памяти Владимира Ленина, и получил вторую премию. Также, будучи студентом, руководил несколькими московскими музыкальными клубами, работал аккомпаниатором, тапером. Одновременно с 1927 по 1929 год преподавал в Музыкальном техникуме имени "Красной Пресни". После окончания консерватории Борис Александров начал помогать отцу в работе с хоровыми группами ансамбля, который тот основал в 1928 году, исполнял дирижерские обязанности.В 1930-1937 годах был дирижером и заведующим музыкальной частью Центрального театра Красной армии (ныне Центральный академический театр Российской армии). В этот период вышли такие спектакли в музыкальном оформлении Бориса Александрова, как "Компромисс Наиб-хана" Владимира Вильнера по произведению Всеволода Иванова (1931), "Чужой ребенок" Алексея Петрова по пьесе Василия Шкваркина (1933), "Я вас люблю" Виктора Типота по пьесе Иосифа Прута (1935) и др.В 1933-1941 годах Александров преподавал в Московской консерватории, где вел курс инструментовки и чтения партитур. В 1939 году ему было присвоено звание доцента, в 1940 году стал доктором искусствоведения.С 1937 года жизнь и творчество Бориса Александрова были неразрывно связаны с Краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски СССР, в котором он стал заместителем художественного руководителя коллектива – своего отца, дирижером и композитором.В 1937 году к нему пришел большой успех как к композитору. Написанная им всего за 30 дней оперетта "Свадьба в Малиновке"была поставлена в Москве, затем десятилетиями не сходила с афиш многих музыкальных театров страны. В 1967 году оперетта была экранизирована режиссером Андреем Тутышкиным. Во время Великой Отечественной войны, когда ансамбль был разделен на четыре самостоятельные концертные бригады, Борис Александров сначала руководил группой, оставшейся в Москве для обслуживания уходящих на фронт частей и выступления на радио, потом возглавил большую концертную бригаду, которая выезжала на передовую.В 1942 году Борис Александров стал организатором и первым художественным руководителем Ансамбля советской песни Всесоюзного радио – коллектива, активно популяризировавшего песни советских композиторов и народную музыку патриотической направленности.В 1946 году, после скоропостижной смерти Александра Александрова, на должность художественного руководителя и главного дирижера ансамбля был назначен Борис Александров.На протяжении четырех десятилетий он продолжал дело своего отца, успешно руководя ансамблем, получившем всеобщее мировое признание. Под его управлением коллектив объездил с гастролями практически весь Советский Союз, побывал в зарубежных поездках в более чем 20 странах мира.Композитор создал около 100 произведений, прочно вошедших в репертуар ансамбля. Среди них – "Песня 10-й армии", "Буденновская кавалерийская", песня "Красная Армия – Советская Армия", "Песня о России", песни "Шли солдаты", "Да здравствует наша держава", "Песня победы" и др.С коллективом сотрудничали ведущие советские композиторы: Матвей Блантер, Эдуард Колмановский, Борис Мокроусов, Вано Мурадели, Анатолий Новиков, Александра Пахмутова, Василий Соловьев-Седой, Серафим Туликов, Оскар Фельцман, Ян Френкель, Арам Хачатурян, Тихон Хренников и др.За свою творческую жизнь Борис Александров сочинил десять оперетт: "Свадьба в Малиновке" (1937), "Сотый тигр" (1939), "Год спустя" (1940), "Девушка из Барселоны" (1942), "Моя Гюзель" (1946), "Рядом с тобой" (совместно с Михаилом Матвеевым, 1949), "101-я жена" (1954), "Сватаются семеро, а нужен один" (1965), "Кому улыбаются звезды" (1972), "Правая рука" (совместно с Михаилом Матвеевым, 1982), два балета: "Дружба юных" (1954), "Левша" (1955), две симфонии (1928, 1930), вокально-симфонические произведения (кантаты, оратории, сонаты, сюиты), концерты для солирующих инструментов с оркестром, камерные инструментальные произведения и др. В 1982 году выпустил книгу воспоминаний "Песня зовет". Также являлся автором ряда статей о музыке.В 1987 году Александров ушел с должности руководителя ансамбля. В этом же году был назначен консультантом Главного политуправления Советской Армии и Военно-морского флота по музыке и ансамблям.17 июня 1994 года Борис Александров скончался. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.Генерал-майор (1973).Герой Социалистического Труда (1975), народный артист СССР (1958).Был награжден орденами Ленина (1949, 1967, 1975), орденами Трудового Красного Знамени (1964), Октябрьской Революции (1985), Отечественной войны IIстепени (1985) и др.Лауреат Сталинской премии I степени (1950), Ленинской премии (1978), Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1985). Удостоен Золотой медали имени А.В. Александрова (1971) за успехи в создании военно-патриотической музыки. В 2005 году министерством обороны РФ учрежден Памятный юбилейный знак "100 лет генерал-майору Борису Александрову", которым награждаются ветераны, действующие артисты и другие сотрудники ансамбля, а также лица, принимающие активное участие в деятельности коллектива.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, биографии, борис александров
Справки, Биографии, Борис Александров
Советский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР Борис Александрович Александров родился
4 августа (22 июля по старому стилю) 1905 года в городе Бологое в семье народного артиста СССР, основателя Ансамбля красноармейской песни
(ныне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова), автора музыки Государственного гимна СССР и положенного на ту же мелодию Государственного гимна Российской Федерации Александра Александрова (1883-1946).
Вскоре после рождения сына семья Александровых перебралась в Тверь, где глава семьи фактически встал во главе
музыкальной жизни города: служил
регентом архиерейского хора, вел хоры в семинарии, женском коммерческом училище, гимназии, реальном училище, на земских курсах и педагогическом институте.
Будучи сыном композитора и педагога, Борис Александров вырос в музыкальной среде. С семи лет
занимался по классу фортепиано в музыкальной школе, организованной Александром Александровым
в Твери, пел в руководимом отцом хоре.
В 1918 году, когда Александров был приглашен
преподавать в Московскую консерваторию, семья переехала в столицу, где мальчик поступил в детский хор Большого театра. В составе хора Борис Александров принимал участие в спектаклях, в которых пели Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Надежда Обухова, Григорий Пирогов, Василий Петров, Леонид Собинов. Принимал участие в деятельности хора храма Христа Спасителя, а также занимался на Пречистенских курсах по классу изобразительных искусств, где обучался рисованию.
Окончил фортепианное отделение по классу Софьи Богомоловой Музыкального техникума имени А.Н. Скрябина, в 1929 году – Московскую консерваторию (ныне Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского), где учился у профессоров Сергея Василенко по классу инструментовки и Рейнгольда Глиэра по классу композиции.
В годы обучения в консерватории молодой композитор написал множество произведений в классических традициях, принял участие в конкурсе, посвященном памяти Владимира Ленина, и получил вторую премию. Также, будучи студентом, руководил несколькими московскими музыкальными клубами, работал аккомпаниатором, тапером. Одновременно с 1927 по 1929 год преподавал
в Музыкальном техникуме имени "Красной Пресни".
После окончания консерватории Борис Александров начал помогать отцу в работе с хоровыми группами ансамбля, который тот основал в 1928 году, исполнял дирижерские обязанности.
В 1930-1937 годах был дирижером и заведующим музыкальной частью Центрального театра Красной армии (ныне Центральный академический театр Российской армии). В этот период вышли
такие спектакли в музыкальном оформлении Бориса Александрова, как "Компромисс Наиб-хана" Владимира Вильнера по произведению Всеволода Иванова (1931), "Чужой ребенок" Алексея Петрова по пьесе Василия Шкваркина (1933), "Я вас люблю" Виктора Типота по пьесе Иосифа Прута (1935) и др.
В 1933-1941 годах Александров преподавал в Московской консерватории, где вел курс инструментовки и чтения партитур. В 1939 году ему было присвоено звание доцента, в 1940 году стал доктором искусствоведения.
С 1937 года жизнь и творчество Бориса Александрова были неразрывно связаны с Краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски СССР, в котором он стал заместителем художественного руководителя коллектива – своего отца, дирижером и композитором.
В 1937 году к нему пришел большой успех как к композитору. Написанная им всего за 30 дней оперетта "Свадьба в Малиновке"была поставлена в Москве, затем десятилетиями не сходила с афиш многих музыкальных театров страны. В 1967 году оперетта была экранизирована
режиссером Андреем Тутышкиным.
Во время Великой Отечественной войны, когда ансамбль был разделен на четыре самостоятельные концертные бригады, Борис Александров сначала руководил группой, оставшейся в Москве для обслуживания уходящих на фронт частей и выступления на радио, потом возглавил большую концертную бригаду, которая выезжала на передовую.
В 1942 году Борис Александров стал организатором и первым художественным руководителем Ансамбля советской песни Всесоюзного радио – коллектива, активно популяризировавшего песни советских композиторов и народную музыку патриотической направленности.
В 1946 году, после скоропостижной смерти Александра Александрова, на должность художественного руководителя и главного дирижера ансамбля был назначен Борис Александров.
На протяжении четырех десятилетий он продолжал дело своего отца, успешно руководя ансамблем, получившем всеобщее мировое признание. Под его управлением коллектив объездил с гастролями практически весь Советский Союз, побывал в зарубежных поездках в более чем 20 странах мира.
Композитор создал около 100 произведений, прочно вошедших в репертуар ансамбля. Среди них – "Песня 10-й армии", "Буденновская кавалерийская", песня "Красная Армия – Советская Армия", "Песня о России", песни "Шли солдаты", "Да здравствует наша держава", "Песня победы" и др.
С коллективом сотрудничали ведущие советские композиторы: Матвей Блантер, Эдуард Колмановский, Борис Мокроусов, Вано Мурадели, Анатолий Новиков, Александра Пахмутова, Василий Соловьев-Седой, Серафим Туликов, Оскар Фельцман, Ян Френкель, Арам Хачатурян, Тихон Хренников и др.
За свою творческую жизнь Борис Александров сочинил десять оперетт
: "Свадьба в Малиновке" (1937), "Сотый тигр" (1939), "Год спустя" (1940), "Девушка из Барселоны" (1942), "Моя Гюзель" (1946), "Рядом с тобой" (совместно с Михаилом Матвеевым, 1949), "101-я жена" (1954), "Сватаются семеро, а нужен один" (1965), "Кому улыбаются звезды" (1972), "Правая рука" (совместно с Михаилом Матвеевым, 1982), два балета
: "Дружба юных" (1954), "Левша" (1955), две симфонии (1928, 1930), вокально-симфонические произведения
(кантаты, оратории, сонаты, сюиты), концерты для солирующих инструментов с оркестром, камерные инструментальные произведения и др.
В 1982 году выпустил книгу воспоминаний "Песня зовет"
. Также являлся автором ряда статей о музыке.
В 1987 году Александров ушел с должности руководителя ансамбля. В этом же году был назначен консультантом Главного политуправления Советской Армии и Военно-морского флота по музыке и ансамблям.
17 июня 1994 года Борис Александров скончался. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Герой Социалистического Труда (1975), народный артист СССР (1958).
Был награжден
орденами Ленина (1949, 1967, 1975), орденами Трудового Красного Знамени (1964), Октябрьской Революции (1985), Отечественной войны IIстепени (1985) и др.
Лауреат Сталинской премии I степени (1950), Ленинской премии (1978), Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1985).
Удостоен Золотой медали имени А.В. Александрова
(1971) за успехи в создании военно-патриотической музыки.
В 2005 году министерством обороны РФ учрежден Памятный юбилейный знак "100 лет генерал-майору Борису Александрову", которым награждаются ветераны, действующие артисты и другие сотрудники ансамбля, а также лица, принимающие активное участие в деятельности коллектива.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников