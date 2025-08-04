https://ria.ru/20250804/afganistan-2033184710.html

Экс-переводчикам из Афганистана грозит депортация из США

Экс-переводчикам из Афганистана грозит депортация из США - РИА Новости, 04.08.2025

Экс-переводчикам из Афганистана грозит депортация из США

Двум гражданам Афганистана - бывшим переводчикам, работавшим на американских военных в ходе боевых действий 2001-2021 годов и завершившим все положенные по... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:13:00+03:00

2025-08-04T10:13:00+03:00

2025-08-04T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Двум гражданам Афганистана - бывшим переводчикам, работавшим на американских военных в ходе боевых действий 2001-2021 годов и завершившим все положенные по закону иммиграционные процедуры, - грозит депортация из США, сообщает новостной портал Afghanistan International. Тридцатишестилетний Зия и тридцатитрехлетний Саид Насер задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Коннектикуте и Сан-Диего. По данным министерства внутренней безопасности США, Зия находится под следствием по "серьезному уголовному обвинению" и признан "угрозой национальной безопасности". Отмечается, что сам факт задержания вызывает серьезную обеспокоенность среди американских ветеранов и правозащитников. "Адвокаты задержанных сообщили, что оба мужчины располагают обширными пакетами документов, включая военные записи, рекомендательные письма, контракты и иммиграционные разрешения, подтверждающие их сотрудничество с американскими войсками в Афганистане и их право на защиту в рамках программы специальной иммиграционной визы (SIV) США и предоставления убежища", - говорится в сообщении. Зия работал переводчиком и советником по афганской культуре в армии США с 2005 по 2009 год. После бегства с семьей в Пакистан в 2021 году он подал заявление на получение SIV, которое было одобрено госдепартаментом США в апреле 2024 года. Проживая в Коннектикуте и находясь на финальной стадии получения грин-карты, Зия был арестован 16 июля и получил уведомление о немедленной депортации, пишет Afghanistan International. Саид Насер, работавший переводчиком с 2011 по 2013 год, а затем основавший логистическую компанию, сотрудничавшую с американскими войсками, бежал из Афганистана после того, как талибы начали преследовать его семью. Брат Насера был убит, а отец арестован. Афганец проехал через Иран и Бразилию, прежде чем добраться до Мексики, и в июле 2024 года ему разрешили въезд в США по гуманитарной визе. Он был арестован во время своего первого слушания по делу об убежище в июне этого года, отмечает издание. Министерство внутренней безопасности США утверждает, что якобы не располагает никакими доказательствами работы Насера на американский воинский контингент. Его адвокат оспаривает это, заявляя, что властям был представлен обширный пакет документов, подтверждающих его службу. "Ветеран армии США и давний защитник афганских союзников Мэтт Зеллер, раскритиковал аресты бывших переводчиков, заявив, что администрация Трампа прекрасно осознает, что произойдет с этими людьми. Он подчеркнул, что они не глупы и понимают, что талибы убьют их по возвращении в Афганистан", - говорится в публикации. Еще один ветеран армии США, служивший в Афганистане, Эндрю Салливан назвал задержания коллаборационистов "очередным предательством" со стороны правительства, которое прекратило действие программы временного защищенного статуса (TPS) для афганцев. Директор по юридическим вопросам организации Global Refuge Джилл Мари Басси заявила, что жесткие меры в отношении афганских мигрантов являются частью более широкой иммиграционной директивы администрации Трампа, которая, как сообщается, предписывает иммиграционным органам задерживать не менее трех тысяч человек в день. "Правозащитники предупреждают, что депортация таких людей, как Зия и Насер, может быть равносильна вынесению им смертного приговора в стране, где правят талибы", - подчеркивает издание.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html

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