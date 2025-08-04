https://ria.ru/20250804/aeroporty-2033350188.html
Проливные дожди не нарушили работу московских аэропортов
Проливные дожди не нарушили работу московских аэропортов - РИА Новости, 04.08.2025
Проливные дожди не нарушили работу московских аэропортов
Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" - работают штатно на фоне ливней в столице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:45:00+03:00
2025-08-04T17:45:00+03:00
2025-08-04T20:25:00+03:00
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033289043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d8dd935e8496585f9db4583c7390f35.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" - работают штатно на фоне ливней в столице, сообщили РИА Новости в авиагаванях. МЧС предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве. "Международный аэропорт "Внуково" обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - сообщили в авиагавани. "Аэропорт "Домодедово" работает штатно на фоне непогоды, в настоящий момент отмен и задержек рейсов по метеоусловиям нет. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с суточным планом полетов и технологическими планами-графиками. Парк полностью укомплектован необходимым количеством техники", - рассказали в "Домодедово". Там напомнили, что "Домодедово" является всепогодным аэропортом, светосигнальное и радиолокационное оборудование которого позволяет осуществлять посадку при любой видимости, однако окончательное решение принимает командир воздушного судна в соответствии с метеоминимумами экипажа". "Международный аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Фиксируемые в регионе интенсивные осадки не оказали влияния на операционную деятельность аэропорта. Рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием, связанном с погодными условиями, задержек и отмен не зафиксировано", - уточнили в "Жуковском". "Объекты наземной инфраструктуры аэропорта спроектированы с учетом обеспечения возможности работы в сложных метеорологических условиях, системы дренажа и водоотвода эффективно справляются с осадками", - добавили там. В "Шереметьево" рассказали, что аэропорт работает "штатно".
https://ria.ru/20250804/sheremetevo-2033317794.html
https://ria.ru/20250804/moskva-2033334888.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033289043_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d585d0b5b56f80e9be4e870aca70d8e.jpg
Обещанный синоптиками ливень в Москве
Обещанный синоптиками ливень идет в Москве.
При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Леус сообщал, что в столичном регионе еще утром местами выпала четверть от месячной нормы осадков.
2025-08-04T17:45
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Проливные дожди не нарушили работу московских аэропортов
Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне ливней в регионе
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" - работают штатно на фоне ливней в столице, сообщили РИА Новости в авиагаванях.
МЧС
предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве
.
«
"Международный аэропорт "Внуково" обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - сообщили в авиагавани.
"Аэропорт "Домодедово
" работает штатно на фоне непогоды, в настоящий момент отмен и задержек рейсов по метеоусловиям нет. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с суточным планом полетов и технологическими планами-графиками. Парк полностью укомплектован необходимым количеством техники", - рассказали в "Домодедово".
Там напомнили, что "Домодедово" является всепогодным аэропортом, светосигнальное и радиолокационное оборудование которого позволяет осуществлять посадку при любой видимости, однако окончательное решение принимает командир воздушного судна в соответствии с метеоминимумами экипажа".
"Международный аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Фиксируемые в регионе интенсивные осадки не оказали влияния на операционную деятельность аэропорта. Рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием, связанном с погодными условиями, задержек и отмен не зафиксировано", - уточнили в "Жуковском".
"Объекты наземной инфраструктуры аэропорта спроектированы с учетом обеспечения возможности работы в сложных метеорологических условиях, системы дренажа и водоотвода эффективно справляются с осадками", - добавили там.
В "Шереметьево
" рассказали, что аэропорт работает "штатно".