https://ria.ru/20250804/aeroporty-2033350188.html

Проливные дожди не нарушили работу московских аэропортов

Проливные дожди не нарушили работу московских аэропортов - РИА Новости, 04.08.2025

Проливные дожди не нарушили работу московских аэропортов

Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" - работают штатно на фоне ливней в столице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:45:00+03:00

2025-08-04T17:45:00+03:00

2025-08-04T20:25:00+03:00

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033289043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d8dd935e8496585f9db4583c7390f35.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Жуковский" - работают штатно на фоне ливней в столице, сообщили РИА Новости в авиагаванях. МЧС предупредили о ливне, дожде, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду в понедельник в Москве. "Международный аэропорт "Внуково" обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - сообщили в авиагавани. "Аэропорт "Домодедово" работает штатно на фоне непогоды, в настоящий момент отмен и задержек рейсов по метеоусловиям нет. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с суточным планом полетов и технологическими планами-графиками. Парк полностью укомплектован необходимым количеством техники", - рассказали в "Домодедово". Там напомнили, что "Домодедово" является всепогодным аэропортом, светосигнальное и радиолокационное оборудование которого позволяет осуществлять посадку при любой видимости, однако окончательное решение принимает командир воздушного судна в соответствии с метеоминимумами экипажа". "Международный аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Фиксируемые в регионе интенсивные осадки не оказали влияния на операционную деятельность аэропорта. Рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием, связанном с погодными условиями, задержек и отмен не зафиксировано", - уточнили в "Жуковском". "Объекты наземной инфраструктуры аэропорта спроектированы с учетом обеспечения возможности работы в сложных метеорологических условиях, системы дренажа и водоотвода эффективно справляются с осадками", - добавили там. В "Шереметьево" рассказали, что аэропорт работает "штатно".

https://ria.ru/20250804/sheremetevo-2033317794.html

https://ria.ru/20250804/moskva-2033334888.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обещанный синоптиками ливень в Москве Обещанный синоптиками ливень идет в Москве. При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Леус сообщал, что в столичном регионе еще утром местами выпала четверть от месячной нормы осадков. 2025-08-04T17:45 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)