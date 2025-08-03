https://ria.ru/20250803/zoopark-2033043782.html

В Московском зоопарке рассказали о содержании малайских медвежат

В Московском зоопарке рассказали о содержании малайских медвежат - РИА Новости, 03.08.2025

В Московском зоопарке рассказали о содержании малайских медвежат

Малайские медвежата Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе, зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:27:00+03:00

2025-08-03T00:27:00+03:00

2025-08-03T00:27:00+03:00

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992470929_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3cf913cd52fa886c3dce1e494d3e68dc.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Малайские медвежата Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе, зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент, когда медвежата смогут начать круглосуточно жить втроем, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Малайские медвежата появились в столичном зоопарке в 2024 году. Сначала в конце августа привезли медведицу Машу, а в конце декабря в зоопарк поселили Лучика и Звездочку. Сейчас они живут в павильоне "Солнечные медведи", который оборудовали специально для них. "Медвежата чувствуют себя прекрасно и активно развиваются. Все трое медвежат чувствуют себя хорошо и демонстрируют стабильный рост. Лучик и Звездочка подросли, окрепли и полностью приобрели все навыки, характерные для их вида и возраста. К сегодняшнему дню Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе. Зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент для следующего этапа социализации, а именно, стадии, когда медвежата смогут начать круглосуточно жить втроем", - рассказала Акулова.

https://ria.ru/20250802/panda-2033007583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, московский зоопарк