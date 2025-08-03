https://ria.ru/20250803/zoopark-2033043782.html
В Московском зоопарке рассказали о содержании малайских медвежат
В Московском зоопарке рассказали о содержании малайских медвежат - РИА Новости, 03.08.2025
В Московском зоопарке рассказали о содержании малайских медвежат
Малайские медвежата Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе, зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:27:00+03:00
2025-08-03T00:27:00+03:00
2025-08-03T00:27:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Малайские медвежата Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе, зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент, когда медвежата смогут начать круглосуточно жить втроем, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Малайские медвежата появились в столичном зоопарке в 2024 году. Сначала в конце августа привезли медведицу Машу, а в конце декабря в зоопарк поселили Лучика и Звездочку. Сейчас они живут в павильоне "Солнечные медведи", который оборудовали специально для них. "Медвежата чувствуют себя прекрасно и активно развиваются. Все трое медвежат чувствуют себя хорошо и демонстрируют стабильный рост. Лучик и Звездочка подросли, окрепли и полностью приобрели все навыки, характерные для их вида и возраста. К сегодняшнему дню Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе. Зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент для следующего этапа социализации, а именно, стадии, когда медвежата смогут начать круглосуточно жить втроем", - рассказала Акулова.
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светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали о содержании малайских медвежат
Акулова: малайские медвежата будут жить вместе круглосуточно
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Малайские медвежата Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе, зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент, когда медвежата смогут начать круглосуточно жить втроем, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Малайские медвежата появились в столичном зоопарке в 2024 году. Сначала в конце августа привезли медведицу Машу, а в конце декабря в зоопарк поселили Лучика и Звездочку. Сейчас они живут в павильоне "Солнечные медведи", который оборудовали специально для них.
"Медвежата чувствуют себя прекрасно и активно развиваются. Все трое медвежат чувствуют себя хорошо и демонстрируют стабильный рост. Лучик и Звездочка подросли, окрепли и полностью приобрели все навыки, характерные для их вида и возраста. К сегодняшнему дню Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе. Зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент для следующего этапа социализации, а именно, стадии, когда медвежата смогут начать круглосуточно жить втроем", - рассказала Акулова.