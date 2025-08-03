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"Зеленский боится". Происходящее на Украине вызвано гнев на Западе
"Зеленский боится". Происходящее на Украине вызвано гнев на Западе - РИА Новости, 03.08.2025
"Зеленский боится". Происходящее на Украине вызвано гнев на Западе
Владимир Зеленский не хочет прилагать усилия по завершению военного конфликта из-за страха перед гражданами Украины, заявил журналист Томас Фази в соцсети X,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:59:00+03:00
2025-08-03T18:59:00+03:00
2025-08-03T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет прилагать усилия по завершению военного конфликта из-за страха перед гражданами Украины, заявил журналист Томас Фази в соцсети X, комментируя очередные кадры силовой мобилизации в Киеве."Одна из причин, по которой война не может закончиться, заключается в том, что Зеленский и его западные кураторы боятся того, что простым украинцам, как только они вновь обретут свободу слова, придется рассказать о кровавой военной политике, навязанной им с крайней жестокостью — и все это во имя помощи Украине", — считает он.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033123519.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Зеленский боится". Происходящее на Украине вызвано гнев на Западе
Фази: Зеленский не хочет завершать конфликт из-за страха перед украинцами