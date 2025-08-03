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"Распространяйте это". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 03.08.2025
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10:23 03.08.2025 (обновлено: 13:58 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/zelenskiy-2033066903.html
"Распространяйте это". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
"Распространяйте это". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 03.08.2025
"Распространяйте это". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
Граждане Украины начали восстание против Владимира Зеленского, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:23:00+03:00
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в мире
украина
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франция
флориан филиппо
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Граждане Украины начали восстание против Владимира Зеленского, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.&quot;Украинцы восстают против Зеленского и конфликта, &lt;…&gt; распространяйте видео с этим!&quot; — так политик прокомментировал кадры протестов в Виннице.По мнению Филиппо, одной из целей акции было продемонстрировать мировой общественности, что украинцы против организованных Зеленским и НАТО боевых действий в их стране.В ночь на субботу жители Винницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.При этом силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стражи порядка попытались разогнать стихийную демонстрацию, угрожая задержаниями за нарушение комендантского часа.
https://ria.ru/20250803/poteri-2033061006.html
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в мире, украина, винница, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Винница, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, НАТО
"Распространяйте это". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским

Филиппо: украинцы начали восставать против Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Граждане Украины начали восстание против Владимира Зеленского, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«

"Украинцы восстают против Зеленского и конфликта, <…> распространяйте видео с этим!" — так политик прокомментировал кадры протестов в Виннице.

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По мнению Филиппо, одной из целей акции было продемонстрировать мировой общественности, что украинцы против организованных Зеленским и НАТО боевых действий в их стране.
В ночь на субботу жители Винницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.
При этом силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стражи порядка попытались разогнать стихийную демонстрацию, угрожая задержаниями за нарушение комендантского часа.
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В миреУкраинаВинницаФранцияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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