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В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере - РИА Новости, 03.08.2025
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20:17 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/zaderzhanie-2033134681.html
В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере
В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере - РИА Новости, 03.08.2025
В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере
Сотрудники УВД Сочи и ФТ Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:17:00+03:00
2025-08-03T20:17:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники УВД Сочи и ФТ Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен административный протокол, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с участием троих блогеров на фоне горящей цистерны на нефтебазе на близком расстоянии от неё. &quot;Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории &quot;Сириус&quot; установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара&quot;, - говорится в сообщении.Полиция установила, что трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила. Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в социальной сети TikTok, и при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также все трое участников видеозаписи принесли извинения перед общественностью - соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале региональной полиции. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" - ред.) в отношении девушки, которая снимала видеоролик. В настоящее время проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение, добавили в краевой полиции.
https://ria.ru/20250729/rasstroystvo-2032204580.html
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Признание блогеров, снявшихся в видеоролике на фоне пожара у нефтебазы в Адлере
Полиция задержала блогеров, снявшихся в видеоролике на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, сообщили в МВД региона. Трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила. Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в TikTok, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Блогеры извинились за свои действия. Полицейские составили протокол об административном правонарушении "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения" в отношении автора ролика.
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происшествия, сочи, россия, адлер, tiktok
Происшествия, Сочи, Россия, Адлер, TikTok
В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере

В Сочи задержали 3 блогеров, снявших видео на фоне пожара на нефтебазе в Адлере

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники УВД Сочи и ФТ Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен административный протокол, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с участием троих блогеров на фоне горящей цистерны на нефтебазе на близком расстоянии от неё.
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"Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории "Сириус" установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила.
Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в социальной сети TikTok, и при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также все трое участников видеозаписи принесли извинения перед общественностью - соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале региональной полиции.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" - ред.) в отношении девушки, которая снимала видеоролик.
В настоящее время проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение, добавили в краевой полиции.
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