https://ria.ru/20250803/zaderzhanie-2033134681.html

В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере

В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере - РИА Новости, 03.08.2025

В Сочи задержали блогеров, снявшихся на фоне пожара у нефтебазы в Адлере

Сотрудники УВД Сочи и ФТ Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T20:17:00+03:00

2025-08-03T20:17:00+03:00

2025-08-03T20:17:00+03:00

происшествия

сочи

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адлер

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники УВД Сочи и ФТ Сириус задержали троих блогеров, снявших видеоролик на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, в отношении автора ролика составлен административный протокол, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с участием троих блогеров на фоне горящей цистерны на нефтебазе на близком расстоянии от неё. "Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории "Сириус" установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара", - говорится в сообщении.Полиция установила, что трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила. Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в социальной сети TikTok, и при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также все трое участников видеозаписи принесли извинения перед общественностью - соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале региональной полиции. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" - ред.) в отношении девушки, которая снимала видеоролик. В настоящее время проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение, добавили в краевой полиции.

https://ria.ru/20250729/rasstroystvo-2032204580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание блогеров, снявшихся в видеоролике на фоне пожара у нефтебазы в Адлере Полиция задержала блогеров, снявшихся в видеоролике на фоне пожара у нефтебазы в Адлере, сообщили в МВД региона. Трое молодых людей 19, 20 и 21 лет - приезжие из Нижнего Тагила. Как пояснила автор ролика, она снимала запись для публикации в TikTok, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Блогеры извинились за свои действия. Полицейские составили протокол об административном правонарушении "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения" в отношении автора ролика. 2025-08-03T20:17 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия, адлер, tiktok