https://ria.ru/20250803/voennye-2033056144.html
ВС России уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области
ВС России уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.08.2025
ВС России уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области
Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и оператор барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" Вооруженных сил России уничтожили американскую буксируемую... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:07:00+03:00
2025-08-03T08:07:00+03:00
2025-08-03T08:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и оператор барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" Вооруженных сил России уничтожили американскую буксируемую гаубицу М198 ВСУ и расчет орудия во время эвакуации в районе населенного пункта Терновое (Новопетровское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Скай". "Работали в режиме разведки и в районе населенного пункта Терновое (Днепропетровская область - ред.) выявили замаскированную в лесополосе огневую точку ВСУ. При детальном обследовании сектора было установлено, что противник на краю лесополосы замаскировал буксируемую гаубицу производства США М198", - рассказал боец. По его словам, расчет БПЛА группировки "Восток" незамедлительно отправил по вражескому орудию изделие "Ланцет", а также передал координаты выявленной цели на артиллерийский расчет. "Наш "Ланцет" долетел до цели первым и точно поразил замаскированное укрытие вражеской артиллерии, после чего группа противника попыталась эвакуироваться на пикапе. В этот момент в работу включились наши артиллеристы и автотранспорт противника был уничтожен прямым попаданием 152-миллиметрового снаряда", - добавил "Скай". Собеседник агентства уточнил, что на полную ликвидацию выявленных целей было израсходовано одно изделие "Ланцет" и несколько снарядов, отправленных с ювелирной точностью расчетом армейской САУ "Гиацинт-С".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области
ВС России уничтожили американскую гаубицу с расчетом в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и оператор барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" Вооруженных сил России уничтожили американскую буксируемую гаубицу М198 ВСУ и расчет орудия во время эвакуации в районе населенного пункта Терновое (Новопетровское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Скай".
"Работали в режиме разведки и в районе населенного пункта Терновое (Днепропетровская область
- ред.) выявили замаскированную в лесополосе огневую точку ВСУ
. При детальном обследовании сектора было установлено, что противник на краю лесополосы замаскировал буксируемую гаубицу производства США
М198", - рассказал боец.
По его словам, расчет БПЛА группировки "Восток" незамедлительно отправил по вражескому орудию изделие "Ланцет", а также передал координаты выявленной цели на артиллерийский расчет.
"Наш "Ланцет" долетел до цели первым и точно поразил замаскированное укрытие вражеской артиллерии, после чего группа противника попыталась эвакуироваться на пикапе. В этот момент в работу включились наши артиллеристы и автотранспорт противника был уничтожен прямым попаданием 152-миллиметрового снаряда", - добавил "Скай".
Собеседник агентства уточнил, что на полную ликвидацию выявленных целей было израсходовано одно изделие "Ланцет" и несколько снарядов, отправленных с ювелирной точностью расчетом армейской САУ "Гиацинт-С".