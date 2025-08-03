https://ria.ru/20250803/voennye-2033056144.html

ВС России уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области

ВС России уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.08.2025

ВС России уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области

Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и оператор барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" Вооруженных сил России уничтожили американскую буксируемую... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T08:07:00+03:00

2025-08-03T08:07:00+03:00

2025-08-03T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051261_0:24:3076:1754_1920x0_80_0_0_e133bad02f37a3849ae41ec2d765061d.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и оператор барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" Вооруженных сил России уничтожили американскую буксируемую гаубицу М198 ВСУ и расчет орудия во время эвакуации в районе населенного пункта Терновое (Новопетровское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Скай". "Работали в режиме разведки и в районе населенного пункта Терновое (Днепропетровская область - ред.) выявили замаскированную в лесополосе огневую точку ВСУ. При детальном обследовании сектора было установлено, что противник на краю лесополосы замаскировал буксируемую гаубицу производства США М198", - рассказал боец. По его словам, расчет БПЛА группировки "Восток" незамедлительно отправил по вражескому орудию изделие "Ланцет", а также передал координаты выявленной цели на артиллерийский расчет. "Наш "Ланцет" долетел до цели первым и точно поразил замаскированное укрытие вражеской артиллерии, после чего группа противника попыталась эвакуироваться на пикапе. В этот момент в работу включились наши артиллеристы и автотранспорт противника был уничтожен прямым попаданием 152-миллиметрового снаряда", - добавил "Скай". Собеседник агентства уточнил, что на полную ликвидацию выявленных целей было израсходовано одно изделие "Ланцет" и несколько снарядов, отправленных с ювелирной точностью расчетом армейской САУ "Гиацинт-С".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html

днепропетровская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, россия, сша, вооруженные силы украины