Рейтинг@Mail.ru
На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/voenkomat-2033067042.html
На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат
На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат - РИА Новости, 03.08.2025
На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат
Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:23:00+03:00
2025-08-03T10:23:00+03:00
в мире
украина
киевская область
киев
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Боярке под Киевом "скорая" отказалась выезжать по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании ТЦК. Но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить. И приедут они только в том случае, если вызов поступит от самих военкомов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033018205.html
украина
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_92:0:1009:688_1920x0_80_0_0_9d4b5c6550cbefb746d980f707a6eddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, киев, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киевская область, Киев, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат

В Киевской области скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Боярке под Киевом "скорая" отказалась выезжать по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании ТЦК. Но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить. И приедут они только в том случае, если вызов поступит от самих военкомов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Велосипед - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, чтобы насильно мобилизовать
1 августа, 13:20
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата
2 августа, 18:52
 
В миреУкраинаКиевская областьКиевДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала