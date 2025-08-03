https://ria.ru/20250803/voenkomat-2033067042.html

На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат

На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат - РИА Новости, 03.08.2025

На Украине скорая помощь отказалась выезжать на вызов в военкомат

Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:23:00+03:00

2025-08-03T10:23:00+03:00

2025-08-03T10:23:00+03:00

в мире

украина

киевская область

киев

дмитрий лубинец

страна.ua

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в военкомат в городе Боярка Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Боярке под Киевом "скорая" отказалась выезжать по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Юрист пытался вызвать медпомощь для своего клиента, которого удерживают в здании ТЦК. Но в "скорой" ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить. И приедут они только в том случае, если вызов поступит от самих военкомов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.

https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

https://ria.ru/20250802/ukraina-2033018205.html

украина

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киевская область, киев, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины