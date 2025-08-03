https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту

Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту - РИА Новости, 03.08.2025

Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту

Волонтеры раздают воду вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:38:00+03:00

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2025-08-03T17:38:00+03:00

общество

тамань (станица)

краснодарский край

темрюкский район

крымский мост

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СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Волонтеры раздают воду вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки раздачи воды. По информации администрации Темрюкского района, работают четыре волонтера", - говорится в сообщении.По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1397 автомобилей, а время ожидания составляет около четырех часов, написали в Telegram-канале инфоцентра Крымского моста.

https://ria.ru/20250612/most-2022434489.html

тамань (станица)

краснодарский край

темрюкский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, крымский мост