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Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту - РИА Новости, 03.08.2025
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17:38 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html
Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту - РИА Новости, 03.08.2025
Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:38:00+03:00
2025-08-03T17:38:00+03:00
общество
тамань (станица)
краснодарский край
темрюкский район
крымский мост
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СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Волонтеры раздают воду вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. &quot;Вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки раздачи воды. По информации администрации Темрюкского района, работают четыре волонтера&quot;, - говорится в сообщении.По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1397 автомобилей, а время ожидания составляет около четырех часов, написали в Telegram-канале инфоцентра Крымского моста.
https://ria.ru/20250612/most-2022434489.html
тамань (станица)
краснодарский край
темрюкский район
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общество, тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, крымский мост
Общество, Тамань (станица), Краснодарский край, Темрюкский район, Крымский мост
Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту

Волонтеры раздают воду вдоль трассы со стороны Тамани у Крымского моста

© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский крайВолонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
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СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Волонтеры раздают воду вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«

"Вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки раздачи воды. По информации администрации Темрюкского района, работают четыре волонтера", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1397 автомобилей, а время ожидания составляет около четырех часов, написали в Telegram-канале инфоцентра Крымского моста.
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ОбществоТамань (станица)Краснодарский крайТемрюкский районКрымский мост
 
 
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