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Украина ввела санкции против 94 физических лиц из России и других стран - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033131438.html
Украина ввела санкции против 94 физических лиц из России и других стран
Украина ввела санкции против 94 физических лиц из России и других стран - РИА Новости, 03.08.2025
Украина ввела санкции против 94 физических лиц из России и других стран
Санкции на Украине введены против 94 физических лиц из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш, Грузии, а также против пяти компаний в сфере... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:51:00+03:00
2025-08-03T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мьянма
владимир зеленский
владимир путин
газпром нефть
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Санкции на Украине введены против 94 физических лиц из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш, Грузии, а также против пяти компаний в сфере перевозки нефти, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил о том, что Киев подготовил три санкционных пакета. По его словам, первый пакет санкций против капитанов так называемого "теневого флота", якобы связанного с перевозкой российской нефти, уже применен. На сайте Зеленского опубликован текст дополнений к указу о применении Украиной санкций в отношении 94 физических лиц и пяти компаний, зарегистрированных в России. Среди попавших под украинские санкции, в частности, "Арго Танкер Груп", "Газпромнефть Шиппинг", СКФ ЭКО, "СКФ Приразломное", СКФ ТМ. Уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам, что пакет "Капитаны теневого флота" предусматривает санкции против 94 капитанов, которые якобы перевозили российскую нефть "в обход ценового потолка, и пяти компаний - операторов этого флота". Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022072817.html
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в мире, россия, украина, мьянма, владимир зеленский, владимир путин, газпром нефть
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мьянма, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Газпром нефть
Украина ввела санкции против 94 физических лиц из России и других стран

Украина ввела санкции против 94 физических лиц из России, КНР и других стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Санкции на Украине введены против 94 физических лиц из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш, Грузии, а также против пяти компаний в сфере перевозки нефти, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил о том, что Киев подготовил три санкционных пакета. По его словам, первый пакет санкций против капитанов так называемого "теневого флота", якобы связанного с перевозкой российской нефти, уже применен. На сайте Зеленского опубликован текст дополнений к указу о применении Украиной санкций в отношении 94 физических лиц и пяти компаний, зарегистрированных в России. Среди попавших под украинские санкции, в частности, "Арго Танкер Груп", "Газпромнефть Шиппинг", СКФ ЭКО, "СКФ Приразломное", СКФ ТМ.
Уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам, что пакет "Капитаны теневого флота" предусматривает санкции против 94 капитанов, которые якобы перевозили российскую нефть "в обход ценового потолка, и пяти компаний - операторов этого флота".
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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