https://ria.ru/20250803/ugroza-2033090304.html

"Атаки на территорию". СМИ рассказали об опасной угрозе США с Украины

"Атаки на территорию". СМИ рассказали об опасной угрозе США с Украины - РИА Новости, 03.08.2025

"Атаки на территорию". СМИ рассказали об опасной угрозе США с Украины

Наемники из Мексики в рядах украинской армии готовятся к нападению на США, пишет L'Antidiplomatico. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:29:00+03:00

2025-08-03T13:29:00+03:00

2025-08-03T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Наемники из Мексики в рядах украинской армии готовятся к нападению на США, пишет L'Antidiplomatico."Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, "это лишь вопрос времени", когда эти технологии будут использованы для атак на территорию США", — говорится в материале.Как отмечается, мексиканские картели посылают своих членов на Украину, чтобы научиться использовать ударные беспилотники.Обозреватель подчеркнул, что если преступные организации начнут применять подобные стратегии, то Киев может оказаться в центре международного скандала.В июне посольство России в этой стране обвинило киевский режим в нарушении Венской конвенции. Дипломаты сослались на статью о вербовке наемников через украинскую дипмиссию, которая вышла в местной газете El Universal. По данным издания, как минимум 18 бывших сотрудников расформированной федеральной полиции Мексики воюют на стороне ВСУ в составе "иностранного легиона", еще 35 ждут разрешения на въезд на Украину.Как отметили в российском представительстве, речь идет не об исключительном случае, а о схеме, которую украинские дипмиссии реализуют и в других странах.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250803/zelenskiy-2033066903.html

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в мире, мексика, сша, украина, вооруженные силы украины