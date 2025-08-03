"Атаки на территорию". СМИ рассказали об опасной угрозе США с Украины
L’Antidiplomatico: мексиканские наемники в ВСУ готовятся к атаке на США
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
Украинский военный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Наемники из Мексики в рядах украинской армии готовятся к нападению на США, пишет L'Antidiplomatico.
«
"Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, "это лишь вопрос времени", когда эти технологии будут использованы для атак на территорию США", — говорится в материале.
Как отмечается, мексиканские картели посылают своих членов на Украину, чтобы научиться использовать ударные беспилотники.
Обозреватель подчеркнул, что если преступные организации начнут применять подобные стратегии, то Киев может оказаться в центре международного скандала.
В июне посольство России в этой стране обвинило киевский режим в нарушении Венской конвенции. Дипломаты сослались на статью о вербовке наемников через украинскую дипмиссию, которая вышла в местной газете El Universal. По данным издания, как минимум 18 бывших сотрудников расформированной федеральной полиции Мексики воюют на стороне ВСУ в составе "иностранного легиона", еще 35 ждут разрешения на въезд на Украину.
Как отметили в российском представительстве, речь идет не об исключительном случае, а о схеме, которую украинские дипмиссии реализуют и в других странах.
Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>