https://ria.ru/20250803/uchastniki-2033080993.html

Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами

Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами - РИА Новости, 03.08.2025

Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами

Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:30:00+03:00

2025-08-03T12:30:00+03:00

2025-08-03T12:30:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Они выиграли более 33 миллионов рублей каждый, а еще девять счастливчиков получили призы по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании. Участники, выигравшие по одному миллиону рублей, купили билеты в Курской, Челябинской, Курганской областях, в республиках Башкортостан и Татарстан, а также онлайн на сайте и в мобильном приложении бренда. Общая сумма выигрышей в тиража превысила 168 миллионов рублей, а выигрышными стали более 550 тысяч билетов.

https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html

москва

московская область (подмосковье)

чувашская республика (чувашия)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), чувашская республика (чувашия)