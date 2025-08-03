https://ria.ru/20250803/uchastniki-2033080993.html
Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами
Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами - РИА Новости, 03.08.2025
Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами
Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:30:00+03:00
2025-08-03T12:30:00+03:00
2025-08-03T12:30:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Они выиграли более 33 миллионов рублей каждый, а еще девять счастливчиков получили призы по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании. Участники, выигравшие по одному миллиону рублей, купили билеты в Курской, Челябинской, Курганской областях, в республиках Башкортостан и Татарстан, а также онлайн на сайте и в мобильном приложении бренда. Общая сумма выигрышей в тиража превысила 168 миллионов рублей, а выигрышными стали более 550 тысяч билетов.
https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), чувашская республика (чувашия)
Москва, Московская область (Подмосковье), Чувашская Республика (Чувашия)
Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами
Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами