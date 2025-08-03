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Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией - РИА Новости, 03.08.2025
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23:20 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/turtsija-2033148424.html
Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией
Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией - РИА Новости, 03.08.2025
Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией
Администрация президента Турции назвала "грязной провокацией" рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, Анкара продолжит поддержку Палестины. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:20:00+03:00
2025-08-03T23:20:00+03:00
в мире
турция
иерусалим
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала "грязной провокацией" рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, Анкара продолжит поддержку Палестины. По данным турецкого агентства Anadolu, в июле текущего года, как передавало агентство, "члены фанатичных еврейских группировок" совершили 27 налетов на мечеть Аль-Акса Иерусалиме. Турция решительно осуждает рейд израильских министров в отношении мечети Аль-Акса в воскресенье, расценивает данный шаг как провокацию против мирного процесса, заявил в воскресенье МИД республики. "Нападение на мечеть Аль-Акса - это еще один этап грязной войны и геноцида, развязанного Израилем; это грязная провокация, попытка оккупировать Аль-Аксу. Как заявил наш президент Реджеп Тайип Эрдоган: "Мечеть Аль-Акса - это наша красная линия". Иерусалим - общая география всех авраамических религий, мечеть Аль-Акса - общая святыня мусульман и общее наследие всего человечества", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в соцсети Х. "Мы всегда будем защищать святость мечети Аль-Акса, наше общее наследие, нашу общую память, и мы будем продолжать поддерживать всех наших палестинских братьев и сестер",- говорится в заявлении политика. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. На горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни: мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом - одна из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.
https://ria.ru/20250616/erdogan-2023187239.html
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в мире, турция, иерусалим, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Иерусалим, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией

Администрация Эрдогана назвала рейд Израиля в мечеть Аль-Акса провокацией

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудники полиции Израиля около Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима во время полицейского рейда на территории мечети Аль-Акса
Сотрудники полиции Израиля около Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима во время полицейского рейда на территории мечети Аль-Акса - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудники полиции Израиля около Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима во время полицейского рейда на территории мечети Аль-Акса. Архивное фото
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала "грязной провокацией" рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, Анкара продолжит поддержку Палестины.
По данным турецкого агентства Anadolu, в июле текущего года, как передавало агентство, "члены фанатичных еврейских группировок" совершили 27 налетов на мечеть Аль-Акса Иерусалиме. Турция решительно осуждает рейд израильских министров в отношении мечети Аль-Акса в воскресенье, расценивает данный шаг как провокацию против мирного процесса, заявил в воскресенье МИД республики.
"Нападение на мечеть Аль-Акса - это еще один этап грязной войны и геноцида, развязанного Израилем; это грязная провокация, попытка оккупировать Аль-Аксу. Как заявил наш президент Реджеп Тайип Эрдоган: "Мечеть Аль-Акса - это наша красная линия". Иерусалим - общая география всех авраамических религий, мечеть Аль-Акса - общая святыня мусульман и общее наследие всего человечества", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в соцсети Х.
"Мы всегда будем защищать святость мечети Аль-Акса, наше общее наследие, нашу общую память, и мы будем продолжать поддерживать всех наших палестинских братьев и сестер",- говорится в заявлении политика.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. На горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни: мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом - одна из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Эрдоган назвал причину нападения Израиля на Иран
16 июня, 18:44
 
В миреТурцияИерусалимАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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