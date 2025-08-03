https://ria.ru/20250803/turtsija-2033148424.html

Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией

Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией - РИА Новости, 03.08.2025

Турция назвала рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса провокацией

Администрация президента Турции назвала "грязной провокацией" рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, Анкара продолжит поддержку Палестины. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T23:20:00+03:00

2025-08-03T23:20:00+03:00

2025-08-03T23:20:00+03:00

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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала "грязной провокацией" рейд израильских чиновников в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, Анкара продолжит поддержку Палестины. По данным турецкого агентства Anadolu, в июле текущего года, как передавало агентство, "члены фанатичных еврейских группировок" совершили 27 налетов на мечеть Аль-Акса Иерусалиме. Турция решительно осуждает рейд израильских министров в отношении мечети Аль-Акса в воскресенье, расценивает данный шаг как провокацию против мирного процесса, заявил в воскресенье МИД республики. "Нападение на мечеть Аль-Акса - это еще один этап грязной войны и геноцида, развязанного Израилем; это грязная провокация, попытка оккупировать Аль-Аксу. Как заявил наш президент Реджеп Тайип Эрдоган: "Мечеть Аль-Акса - это наша красная линия". Иерусалим - общая география всех авраамических религий, мечеть Аль-Акса - общая святыня мусульман и общее наследие всего человечества", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в соцсети Х. "Мы всегда будем защищать святость мечети Аль-Акса, наше общее наследие, нашу общую память, и мы будем продолжать поддерживать всех наших палестинских братьев и сестер",- говорится в заявлении политика. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. На горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни: мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом - одна из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.

https://ria.ru/20250616/erdogan-2023187239.html

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в мире, турция, иерусалим, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган