https://ria.ru/20250803/turisty-2033116403.html

Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды

Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2025

Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды

Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:25:00+03:00

2025-08-03T17:25:00+03:00

2025-08-03T17:34:00+03:00

туризм

краснодарский край

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера."В результате удара стихии, по предварительным данным, пострадавших или жертв среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура функционирует в штатном режиме", - сообщили в ассоциации,"Нарушена транспортная связность в некоторых районах. В связи с непогодой пересматриваются, переносятся или отменяются некоторые экскурсионные маршруты", - добавили там.

https://ria.ru/20250803/chp-2033108400.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм