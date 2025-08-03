Рейтинг@Mail.ru
Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:25 03.08.2025 (обновлено: 17:34 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/turisty-2033116403.html
Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды
Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2025
Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды
Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:25:00+03:00
2025-08-03T17:34:00+03:00
туризм
краснодарский край
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033074762_15:0:1254:697_1920x0_80_0_0_b20e32a02a951f64ce80d480099def53.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера."В результате удара стихии, по предварительным данным, пострадавших или жертв среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура функционирует в штатном режиме", - сообщили в ассоциации,"Нарушена транспортная связность в некоторых районах. В связи с непогодой пересматриваются, переносятся или отменяются некоторые экскурсионные маршруты", - добавили там.
https://ria.ru/20250803/chp-2033108400.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033074762_243:0:1172:697_1920x0_80_0_0_9158c7e0e5d7232120e8f52bb3040cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Туристы в Краснодарском крае не пострадали из-за непогоды

Пострадавших и жертв непогоды в Краснодарском крае среди туристов нет

© МЧС Краснодарского края/TelegramПодъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае
Подъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© МЧС Краснодарского края/Telegram
Подъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура работает штатно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера.
"В результате удара стихии, по предварительным данным, пострадавших или жертв среди организованных туристов нет, отдельная инфраструктура функционирует в штатном режиме", - сообщили в ассоциации,
"Нарушена транспортная связность в некоторых районах. В связи с непогодой пересматриваются, переносятся или отменяются некоторые экскурсионные маршруты", - добавили там.
Техника для разбора завалов после атаки беспилотников со стороны ВСУ в Адлерском районе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидировали
Вчера, 16:18
 
ТуризмКраснодарский крайАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала