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Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 03.08.2025
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Культура
 
20:38 03.08.2025 (обновлено: 20:48 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033137437.html
Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ"
Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 03.08.2025
Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ"
Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 03.08.2025
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россия
черное море
сергей кириенко
культура
новости культуры
фестиваль "таврида — арт"
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Обладателем Кубка карнавала по итогам шествия и оценки экспертов стала делегация Республики Татарстан", - сказали в пресс-службе. Всего в карнавальном шествии приняли участие 3,5 тысячи человек. За Кубок карнавала боролись делегации из десяти регионов России. Определило победителя экспертное жюри, в состав которого вошли известные артисты и представители Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. "Карнавальное шествие позволило участникам из всех регионов России представить свою культуру через народные костюмы, традиционные развлечения и угощения", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что в этом году карнавальное шествие впервые прошло не только на суше, но и в акватории Черного моря. Шествие состояло из тематических колонн: "сказки" - объединила мифологические и эпические образа; "аутентичность" - особенности культур народностей России; "современный русский стиль" - синтез традиций и современных технологий. Фестиваль "Таврида.АРТ" стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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россия, черное море, сергей кириенко, новости культуры, фестиваль "таврида — арт", республика крым
Россия, Черное море, Сергей Кириенко, Культура, Новости культуры, Фестиваль "Таврида — АРТ", Республика Крым
Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ"

Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на VII фестивале "Таврида.АРТ"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" 2025 в Крыму
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" 2025 в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
«
"Обладателем Кубка карнавала по итогам шествия и оценки экспертов стала делегация Республики Татарстан", - сказали в пресс-службе.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"
2 августа, 02:37
Всего в карнавальном шествии приняли участие 3,5 тысячи человек. За Кубок карнавала боролись делегации из десяти регионов России. Определило победителя экспертное жюри, в состав которого вошли известные артисты и представители Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters.
«
"Карнавальное шествие позволило участникам из всех регионов России представить свою культуру через народные костюмы, традиционные развлечения и угощения", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что в этом году карнавальное шествие впервые прошло не только на суше, но и в акватории Черного моря.
Шествие состояло из тематических колонн: "сказки" - объединила мифологические и эпические образа; "аутентичность" - особенности культур народностей России; "современный русский стиль" - синтез традиций и современных технологий.
Фестиваль "Таврида.АРТ" стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участники фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участники фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участница фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участница фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 10

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: участники фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10

На фото: участница фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураРоссияЧерное мореСергей КириенкоНовости культурыФестиваль "Таврида — АРТ"Республика Крым
 
 
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