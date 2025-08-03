https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033137437.html

Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ"

Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 03.08.2025

Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ"

Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 03.08.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Обладателем Кубка карнавала по итогам шествия и оценки экспертов стала делегация Республики Татарстан", - сказали в пресс-службе. Всего в карнавальном шествии приняли участие 3,5 тысячи человек. За Кубок карнавала боролись делегации из десяти регионов России. Определило победителя экспертное жюри, в состав которого вошли известные артисты и представители Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. "Карнавальное шествие позволило участникам из всех регионов России представить свою культуру через народные костюмы, традиционные развлечения и угощения", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что в этом году карнавальное шествие впервые прошло не только на суше, но и в акватории Черного моря. Шествие состояло из тематических колонн: "сказки" - объединила мифологические и эпические образа; "аутентичность" - особенности культур народностей России; "современный русский стиль" - синтез традиций и современных технологий. Фестиваль "Таврида.АРТ" стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, черное море, сергей кириенко, новости культуры, фестиваль "таврида — арт", республика крым