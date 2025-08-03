https://ria.ru/20250803/svo-2033102888.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб регионального правительства. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:27:00+03:00

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2025-08-03T15:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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происшествия

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КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность на территории всей Курской области в воскресенье объявили в 13.35 мск, отменили через один час 32 минуты.

https://ria.ru/20250803/vsu-2033094269.html

курская область

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2025

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безопасность, курская область, происшествия