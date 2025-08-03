https://ria.ru/20250803/svo-2033102888.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб регионального правительства. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:27:00+03:00
2025-08-03T15:27:00+03:00
2025-08-03T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
происшествия
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КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность на территории всей Курской области в воскресенье объявили в 13.35 мск, отменили через один час 32 минуты.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033094269.html
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безопасность, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области