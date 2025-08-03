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Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025

Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2025

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванополье Донецкой Народной Республики.* Запрещенная в России террористическая организация

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россия, вооруженные силы украины, израиль, северск, безопасность