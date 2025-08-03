https://ria.ru/20250803/svo-2033077743.html
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:08:00+03:00
2025-08-03T12:08:00+03:00
2025-08-03T12:15:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
израиль
северск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванополье Донецкой Народной Республики.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html
россия
израиль
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_564f37aee5e66b5551cd65bfaa562e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, израиль, северск, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Израиль, Северск, Безопасность
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных и танк в зоне действия войск "Север"