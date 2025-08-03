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Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 03.08.2025 (обновлено: 12:15 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/svo-2033077743.html
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:08:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
израиль
северск
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванополье Донецкой Народной Республики.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html
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россия, вооруженные силы украины, израиль, северск, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Израиль, Северск, Безопасность
Подразделения "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных и танк в зоне действия войск "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 185 военнослужащих ВСУ и танк, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов", - говорится в сводке.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"*(запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванополье Донецкой Народной Республики.
* Запрещенная в России террористическая организация
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2025
2 августа, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныИзраильСеверскБезопасность
 
 
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