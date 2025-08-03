https://ria.ru/20250803/ssha-2033046066.html

"Все хуже и хуже": в США сделали заявление о переговорах с Россией

"Все хуже и хуже": в США сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 03.08.2025

"Все хуже и хуже": в США сделали заявление о переговорах с Россией

Ухудшение позиций Украины на фронте и внутренние проблемы киевского режима могут отразиться на новом раунде переговоров между Россией и Украиной, такое мнение... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T01:50:00+03:00

2025-08-03T01:50:00+03:00

2025-08-03T01:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ухудшение позиций Украины на фронте и внутренние проблемы киевского режима могут отразиться на новом раунде переговоров между Россией и Украиной, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. <…> Вспомните, что они (Россияне. — Прим. ред.) всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны", — заявил он.По словам эксперта, Москва всегда открыта к диалогу, но украинская сторона может продолжать саботировать мирные инициативы России и затягивать процесс мирного урегулирования."Они (Украинцы. — Прим. ред.) всегда так делали, и есть все основания полагать, что так и будет продолжаться дальше", — пояснил аналитик.При этом США стоит сохранить хорошие отношения с Россией, продолжил Дэвис, а также воспользоваться возможностью и призвать киевский режим к немедленному диалогу с Россией.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в июле во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров объявил, что для саммита двух сторон нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщал, что Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи.

https://ria.ru/20250803/moskva-2033043336.html

https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html

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в мире, россия, украина, сша, дэниел дэвис, владимир мединский, рустем умеров