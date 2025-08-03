https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033053014.html
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу военных ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу военных ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.08.2025
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу военных ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Восток" уничтожил блиндаж и не менее трех военных ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:09:00+03:00
2025-08-03T06:09:00+03:00
2025-08-03T08:58:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Восток" уничтожил блиндаж и не менее трех военных ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным Шрапнель. "Дежурили, поступила команда отработать по участку лесополосы в районе села Ольговское, в которой, по данным разведки, противник оборудовал укрепления. Работали хорошо, кучно — поправки были не более 50 метров", — рассказал он.В пятницу Минобороны заявило, что за минувшую неделю бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской области.За указанный период времени ВСУ потеряли на этом участке фронта более 1410 военных, два танка, 17 ББМ, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20250802/operatory-2032951827.html
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Уничтожение украинских боевиков в Запорожской области расчетом гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток"
Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил вражеские укрепления и группу украинских боевиков вблизи села Ольговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Шрапнель". Работали хорошо, кучно - поправки были не более 50 метров
Кадры поражения противника оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-08-03T06:09
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу военных ВСУ в Запорожской области
Расчет "Мста-Б" уничтожил блиндаж и группу боевиков ВСУ в Запорожской области
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Восток" уничтожил блиндаж и не менее трех военных ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным Шрапнель.
"Дежурили, поступила команда отработать по участку лесополосы в районе села Ольговское, в которой, по данным разведки, противник оборудовал укрепления. Работали хорошо, кучно — поправки были не более 50 метров", — рассказал он.
В пятницу Минобороны заявило, что за минувшую неделю бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской области.
За указанный период времени ВСУ потеряли на этом участке фронта более 1410 военных, два танка, 17 ББМ, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.