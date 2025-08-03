https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033053014.html

Артиллеристы "Востока" уничтожили группу военных ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы "Востока" уничтожили группу военных ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.08.2025

Артиллеристы "Востока" уничтожили группу военных ВСУ в Запорожской области

Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Восток" уничтожил блиндаж и не менее трех военных ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T06:09:00+03:00

2025-08-03T06:09:00+03:00

2025-08-03T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033056356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dba73a456db77f35847b6cbc6e34be63.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Восток" уничтожил блиндаж и не менее трех военных ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным Шрапнель. "Дежурили, поступила команда отработать по участку лесополосы в районе села Ольговское, в которой, по данным разведки, противник оборудовал укрепления. Работали хорошо, кучно — поправки были не более 50 метров", — рассказал он.В пятницу Минобороны заявило, что за минувшую неделю бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской области.За указанный период времени ВСУ потеряли на этом участке фронта более 1410 военных, два танка, 17 ББМ, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20250802/operatory-2032951827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинских боевиков в Запорожской области расчетом гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил вражеские укрепления и группу украинских боевиков вблизи села Ольговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Шрапнель". Работали хорошо, кучно - поправки были не более 50 метров Кадры поражения противника оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-08-03T06:09 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины