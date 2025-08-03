https://ria.ru/20250803/spasateli-2033088267.html

Спасателей направили к туристам, оказавшимся в затопленном селе на Кубани

Спасателей направили к туристам, оказавшимся в затопленном селе на Кубани - РИА Новости, 03.08.2025

Спасателей направили к туристам, оказавшимся в затопленном селе на Кубани

Спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в селе Фанагорийском на Кубани, сообщил в официальном Telegram-канале глава... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:15:00+03:00

2025-08-03T13:15:00+03:00

2025-08-03T13:15:00+03:00

горячий ключ

краснодарский край

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в селе Фанагорийском на Кубани, сообщил в официальном Telegram-канале глава Горячего ключа Сергей Белопольский. "В селе Фанагорийском произошел резкий подъём воды в реке Чепси. Специалисты ГО и ЧС связывают такой стремительный рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря. Затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу", - написал Белопольский. На данный момент, по словам главы города, туристам ничего не угрожает. "На данный момент вода начала падать. Поручил организовать в Фанагорийском оперативный штаб и принять все необходимые меры для оказания помощи жителям", - добавил Белопольский. Сейчас выставляется пост дежурства скорой помощи и раздачи воды на трассе в районе Старого замка (город Горячий ключ), сообщил также глава города. В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. В селе Дефановка Туапсинского района, сообщал оперштаб, перевернулся и упал в реку автобус, эвакуировано 25 человек. Губернатор сообщил, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033073563.html

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033051270.html

горячий ключ

краснодарский край

туапсинский район

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горячий ключ, краснодарский край, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)