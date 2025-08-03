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Спасатели вызволили кота из отверстия набережной Фонтанки в Петербурге
Спасатели вызволили кота из отверстия набережной Фонтанки в Петербурге - РИА Новости, 03.08.2025
Спасатели вызволили кота из отверстия набережной Фонтанки в Петербурге
Спасатели вызволили черно-белого кота, который почти неделю находился в отверстии гранитной облицовки набережной в историческом центре Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:13:00+03:00
2025-08-03T11:13:00+03:00
2025-08-03T13:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Спасатели вызволили черно-белого кота, который почти неделю находился в отверстии гранитной облицовки набережной в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас" в VK. "Спасли котика на Фонтанке. Подробности позже", — говорится в заявлении.Служба в четверг писала в своем Telegram-канале, что спасатели четвертый день пытаются вызволить животное. Кот находился на глубине четырех и расстоянии около одного-двух метров от стенки. Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытались его вызволить, а комитет по транспорту в пятницу выделил патрульный катер, чтобы помочь спасателям подобраться к животному, не создавая сильного волнения на реке, что могло грозить затоплением убежища.
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происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, россия
Хорошие новости, Происшествия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, Россия
Спасатели вызволили кота из отверстия набережной Фонтанки в Петербурге
Спасатели вызволили кота, неделю просидевшего в отверстии набережной Фонтанки