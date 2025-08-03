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В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата
В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата - РИА Новости, 03.08.2025
В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата
Полиция польского города Слупца на протяжении двух суток разыскивала 26-летнего американского солдата, пропавшего без вести после того, как он покинул свою... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:44:00+03:00
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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Полиция польского города Слупца на протяжении двух суток разыскивала 26-летнего американского солдата, пропавшего без вести после того, как он покинул свою воинскую часть в Повидзе на западе страны, сообщает информационный портал NaTemat. "Мужчина исчез 31 июля около 19.00 (20.00 мск) после того, как покинул свою воинскую часть в Повидзе. Власти сообщили, что он не вернулся в место своего проживания и не выходил на связь с начальством", - сказано в сообщении. Полиция распространила срочное сообщение с описанием пропавшего, обратившись ко всем, кто располагает информацией о нем, с просьбой связаться с правоохранителями. "Солдат — афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие черные волосы и карие глаза. В ушах он носит серьги. В день исчезновения на нем была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки и темный рюкзак", - написала полиция. В субботу вечером стало известно, что мужчина был благополучно найден. Причины его исчезновения и местонахождение не разглашаются. В Польше на разных базах дислоцированы около 10 тысяч американских солдат.
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в мире, польша
В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата
NaTemat: в Польше два дня искали пропавшего без вести из части солдата США
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости.
Полиция польского города Слупца на протяжении двух суток разыскивала 26-летнего американского солдата, пропавшего без вести после того, как он покинул свою воинскую часть в Повидзе на западе страны, сообщает информационный портал NaTemat
.
"Мужчина исчез 31 июля около 19.00 (20.00 мск) после того, как покинул свою воинскую часть в Повидзе. Власти сообщили, что он не вернулся в место своего проживания и не выходил на связь с начальством", - сказано в сообщении.
Полиция распространила срочное сообщение с описанием пропавшего, обратившись ко всем, кто располагает информацией о нем, с просьбой связаться с правоохранителями. "Солдат — афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие черные волосы и карие глаза. В ушах он носит серьги. В день исчезновения на нем была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки и темный рюкзак", - написала полиция.
В субботу вечером стало известно, что мужчина был благополучно найден. Причины его исчезновения и местонахождение не разглашаются.
В Польше
на разных базах дислоцированы около 10 тысяч американских солдат.