https://ria.ru/20250803/siriya-2033095558.html
В Сирии при нападении на силовиков погиб сотрудник службы безопасности
В Сирии при нападении на силовиков погиб сотрудник службы безопасности - РИА Новости, 03.08.2025
В Сирии при нападении на силовиков погиб сотрудник службы безопасности
Сотрудник сирийской службы безопасности убит и еще несколько получили ранения в результате вооруженного нападения в провинции Сувейда на юге Сирии, передает... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:20:00+03:00
2025-08-03T14:20:00+03:00
2025-08-03T14:20:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 авг – РИА Новости. Сотрудник сирийской службы безопасности убит и еще несколько получили ранения в результате вооруженного нападения в провинции Сувейда на юге Сирии, передает сирийский телеканал Al-Ekhbariyah со ссылкой на сирийский источник в службе безопасности. "Незаконно вооруженная группа в Сувейде, нарушив режим прекращения огня, напала на силы внутренней безопасности и обстреляла несколько деревень в сельской местности провинции, что привело к гибели одного сотрудника службы безопасности и ранению других", - передает телеканал. Источник пояснил, что эти нападения происходят одновременно с правительственными усилиями по восстановлению стабильности и спокойствия в провинции Сувейда в рамках подготовки к возвращению работы государственных служб и нормальной жизни. По словам источника, подобные нападения подтверждают стремление групп, нарушающих закон, сохранить Сувейду в состоянии напряженности, эскалации и хаоса в сфере безопасности, а также повлиять на деятельность гуманитарных конвоев, направляющихся к жителям провинции. В июле провинция Сувейда стала ареной ожесточенных столкновений между жителями провинции из друзской общины и бедуинскими племенами, что вынудило министерство обороны Сирии направить военные подкрепления в провинцию с целью обеспечения безопасности атакованных контрольно-пропускных пунктов и прекращения вооруженных столкновений. Тогда израильская армия объявила, что нанесла удары по военной технике сирийской армии в Сувейде. Премьер-министр Израиля и министр обороны в совместном заявлении пообещали "не допустить вреда друзам в Сирии, исходя из прочного братского союза с друзами в Израиле". Они подтвердили, что Израиль работает над тем, чтобы противодействовать попыткам навредить друзам, одновременно заботясь о разоружении в районах, граничащих с его территорией. Ранее сирийское руководство объявило о немедленном и полном прекращении огня в Сувейде и начале развертывания сил безопасности в провинции, спустя несколько часов после того, как американский посланник Томас Баррак сообщил о соглашении по этому вопросу между Сирией и Израилем.
https://ria.ru/20250803/armija-2033089192.html
https://ria.ru/20250730/suveyda-2032417070.html
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в мире, сирия, израиль
В Сирии при нападении на силовиков погиб сотрудник службы безопасности
В Сувейде в Сирии при нападении на силовиков погиб сотрудник службы безопасности
БЕЙРУТ, 3 авг – РИА Новости.
Сотрудник сирийской службы безопасности убит и еще несколько получили ранения в результате вооруженного нападения в провинции Сувейда на юге Сирии, передает сирийский телеканал Al-Ekhbariyah
со ссылкой на сирийский источник в службе безопасности.
"Незаконно вооруженная группа в Сувейде, нарушив режим прекращения огня, напала на силы внутренней безопасности и обстреляла несколько деревень в сельской местности провинции, что привело к гибели одного сотрудника службы безопасности и ранению других", - передает телеканал.
Источник пояснил, что эти нападения происходят одновременно с правительственными усилиями по восстановлению стабильности и спокойствия в провинции Сувейда в рамках подготовки к возвращению работы государственных служб и нормальной жизни.
По словам источника, подобные нападения подтверждают стремление групп, нарушающих закон, сохранить Сувейду в состоянии напряженности, эскалации и хаоса в сфере безопасности, а также повлиять на деятельность гуманитарных конвоев, направляющихся к жителям провинции.
В июле провинция Сувейда стала ареной ожесточенных столкновений между жителями провинции из друзской общины и бедуинскими племенами, что вынудило министерство обороны Сирии
направить военные подкрепления в провинцию с целью обеспечения безопасности атакованных контрольно-пропускных пунктов и прекращения вооруженных столкновений.
Тогда израильская армия объявила, что нанесла удары по военной технике сирийской армии в Сувейде. Премьер-министр Израиля
и министр обороны в совместном заявлении пообещали "не допустить вреда друзам в Сирии, исходя из прочного братского союза с друзами в Израиле". Они подтвердили, что Израиль работает над тем, чтобы противодействовать попыткам навредить друзам, одновременно заботясь о разоружении в районах, граничащих с его территорией.
Ранее сирийское руководство объявило о немедленном и полном прекращении огня в Сувейде и начале развертывания сил безопасности в провинции, спустя несколько часов после того, как американский посланник Томас Баррак сообщил о соглашении по этому вопросу между Сирией и Израилем.