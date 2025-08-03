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ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 03.08.2025
ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
Трасса между Красноармейском (украинское название Покровск) и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР перешли под контроль ВС... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:38:00+03:00
2025-08-03T20:38:00+03:00
2025-08-03T20:38:00+03:00
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константиновка
денис пушилин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трасса между Красноармейском (украинское название Покровск) и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР перешли под контроль ВС РФ, заявил глава республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. "После освобождения населенного пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033135020.html
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ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
Трасса между Красноармейском и Константиновкой перешла под контроль ВС России