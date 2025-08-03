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ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/rossiya-2033137620.html
ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР - РИА Новости, 03.08.2025
ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
Трасса между Красноармейском (украинское название Покровск) и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР перешли под контроль ВС... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:38:00+03:00
2025-08-03T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трасса между Красноармейском (украинское название Покровск) и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР перешли под контроль ВС РФ, заявил глава республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. "После освобождения населенного пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033135020.html
покровск
донецкая народная республика
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безопасность, покровск, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Покровск, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВС России взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Трасса между Красноармейском и Константиновкой перешла под контроль ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трасса между Красноармейском (украинское название Покровск) и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР перешли под контроль ВС РФ, заявил глава республики Денис Пушилин.
Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
"После освобождения населенного пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем", - сказал Пушилин.
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Вчера, 20:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПокровскДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДенис ПушилинВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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