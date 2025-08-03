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Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК - РИА Новости, 03.08.2025
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14:50 03.08.2025 (обновлено: 15:19 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/rossija-2033098642.html
Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК
Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК - РИА Новости, 03.08.2025
Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК
Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:50:00+03:00
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саудовская аравия
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опек
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.Из сообщения организации следует:Но этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.Эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, за счет которого возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.
https://ria.ru/20250803/indiya-2033080419.html
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россия, саудовская аравия, казахстан, опек, в мире, ирак, цены на нефть
Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОПЕК, В мире, Ирак, Цены на нефть
Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК

Россия в сентябре сможет увеличить добычу нефти до 9,449 млн баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.

В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) решила продолжить наращивать добычу нефти в сентябре — еще на 548 тысяч баррелей в сутки. Это завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона б/с. При этом добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в день действуют до конца 2026 года. Следующую встречу организация проведет 7 сентября.

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Из сообщения организации следует:
  • Саудовская Аравия сможет нарастить добычу ­до 9,976 миллиона баррелей;
  • Ирак — до 4,22 миллиона;
  • ОАЭ — до 3,375 миллиона;
  • Кувейт — до 2,548 миллиона;
  • Казахстан — до 1,55 миллиона;
  • Алжир — до 959 тысяч;
  • Оман — до 801 тысячи.
Но этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства.
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У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.
Эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, за счет которого возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.
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