Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК
Россия в сентябре сможет увеличить добычу нефти до 9,449 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.
В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) решила продолжить наращивать добычу нефти в сентябре — еще на 548 тысяч баррелей в сутки. Это завершит выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона б/с. При этом добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в день действуют до конца 2026 года. Следующую встречу организация проведет 7 сентября.
Из сообщения организации следует:
Но этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства.
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У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.
Эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, за счет которого возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.