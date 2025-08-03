https://ria.ru/20250803/rossija-2033098642.html

Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК

Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК - РИА Новости, 03.08.2025

Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре, сообщила ОПЕК

Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:50:00+03:00

2025-08-03T14:50:00+03:00

2025-08-03T15:19:00+03:00

россия

саудовская аравия

казахстан

опек

в мире

ирак

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093212_0:254:3008:1946_1920x0_80_0_0_b150352d8cc46503772be27c05ea93d1.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.Из сообщения организации следует:Но этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.Эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, за счет которого возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.

https://ria.ru/20250803/indiya-2033080419.html

https://ria.ru/20250711/neft-2028489458.html

https://ria.ru/20250710/opek-2028257276.html

россия

саудовская аравия

казахстан

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саудовская аравия, казахстан, опек, в мире, ирак, цены на нефть