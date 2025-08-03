Как режиссер отомстил звезде "Спортлото-82" за отказ в близости
© Мосфильм (1982)Светлана Аманова в фильме "Спортлото-82"
© Мосфильм (1982)
Читать ria.ru в
МОСКВА,3 авг - РИА Новости. Красота может стать проклятием, особенно когда влюбляются властные мужчины, привыкшие получать желаемое. Светлана Аманова узнала это на собственном опыте. Режиссер предлагал ей деньги за близость, а получив отказ, придумал изощренную месть. Как он унизил актрису перед миллионами зрителей? И почему звезда советского кино в 64 года живет в одиночестве?
Девочка с "Мосфильма"
Светлана Аманова родилась в кинематографической семье в 1961 году. Отец работал помощником режиссера на "Мосфильме", мама — редактором в музыкальном отделе. Сниматься начала в пять лет — родители "выбили" дочке эпизодические роли.
Народная артистка России Светлана Аманова
Девочке нравились съемки не из-за актерства, а из-за атмосферы. На площадке все дарили ей сладости, играли, рассказывали истории. Позже маленькая Света увлекалась музыкой — сначала самостоятельно освоила отцовскую гитару, потом пошла в музыкальную школу по классу скрипки.
После школы выбрала театральное училище — так проще было найти работу, учитывая связи родителей в кинематографе.
Слава блондинки из "Спортлото-82"
Студенческие годы принесли первые серьезные роли. Сначала эпизод в фильме "С вечера до полудня", а потом — звездный час.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик Леонид Гайдай (слева) и главный оператор Сергей Полуянов (справа) на съемках фильма "Спортлото - 82"
Режиссер-постановщик Леонид Гайдай (слева) и главный оператор Сергей Полуянов (справа) на съемках фильма "Спортлото - 82"
Сам Леонид Гайдай пригласил 21-летнюю Аманову на главную роль в "Спортлото-82". Режиссер принял странное решение — перекрасил очаровательную брюнетку в блондинку. Но это не помешало успеху.
Фильм прославил актрису не только в СССР, но и за рубежом. Ее фотографии печатали на обложках модных журналов, приглашали работать в модельном агентстве во Франции. Но Светлана отказалась — не хотела уезжать из страны.
Любовь на кинофестивале
На зарубежных кинофестивалях, где представляла "Спортлото-82", Аманову сопровождали Гайдай, актер Альгис Арлаускас и журналист Павел Гусев. С последним у актрисы начался роман.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСъемки фильма "Спортлото-82". Слева направо: Альгис Арлаускас в роли Константина Лукова, Денис Кмит в роли Павла, Светлана Аманова в роли Татьяны Пеговой, режиссер фильма Леонид Гайдай, Борислав Брондуков в роли директора турбазы
Съемки фильма "Спортлото-82". Слева направо: Альгис Арлаускас в роли Константина Лукова, Денис Кмит в роли Павла, Светлана Аманова в роли Татьяны Пеговой, режиссер фильма Леонид Гайдай, Борислав Брондуков в роли директора турбазы
Гусев был намного старше, отношения развивались стремительно, влюбленные быстро поженились. Вскоре родилась дочка Катя — единственный ребенок актрисы. Ради семьи Светлана стала сниматься реже.
Брак продержался недолго, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Гусев помогает дочери и поддерживает связь с бывшей женой.
Запретная любовь с Соломиным
После развода в жизни Амановой случился яркий роман с коллегой по Малому театру — знаменитым актером Виталием Соломиным.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктеры Государственного академического Малого театра Светлана Аманова (Елена Андреевна) и Виталий Соломин (доктор Астров). Спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Павловича Чехова в постановке кинорежиссера Сергея Соловьева
Актеры Государственного академического Малого театра Светлана Аманова (Елена Андреевна) и Виталий Соломин (доктор Астров). Спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Павловича Чехова в постановке кинорежиссера Сергея Соловьева
Об их отношениях знала жена Виталия Мефодьевича, но актер не решился разрушить семью. Роман закончился, и Соломин остался с законной супругой.
Были у Светланы и другие серьезные отношения. Один мужчина даже предлагал ей переехать США, но актриса предпочла остаться на родине.
Кризис театра и новые реалии кино
К концу восьмидесятых в театре начали платить копейки — гонораров не хватало на базовые нужды. Страну трясло, театралы переключились на решение финансовых проблем, было не до хороших гонораров артистам. Пришлось вернуться в кинематограф.
© Мосфильм (1995)Светлана Аманова в фильме "Барышня-крестьянка"
© Мосфильм (1995)
Светлана Аманова в фильме "Барышня-крестьянка"
Но и там царили новые реалии. Кинематограф переживал глубокий кризис, меняясь под влиянием перестройки. Появились фильмы с откровенными сценами, от актрис часто требовали большей раскованности перед камерой.
Аманова предпочитала придерживаться строгих моральных принципов, поэтому многие режиссеры работали с ней неохотно, предлагая только скромные эпизоды.
Изощренная месть Кокшенова
Режиссер Михаил Кокшенов, старше актрисы на 25 лет, влюбился в красавицу и всеми способами пытался добиться взаимности. Получив четкий отказ, он начал предлагать деньги и главные роли в обмен на близость. Светлана и это отвергла.
Актер, режиссер Михаил Кокшенов
"Ну, и ладно", — сказал тогда режиссер. Но месть была уже задумана.
Кокшенов пригласил Аманову в 1993 году в свой фильм "Русский бизнес" на роль иностранки-эколога. Актриса согласилась, хотя сценарий ей не понравился.
"Месть влюбленного поклонника"
Когда фильм вышел, Светлана ужаснулась. Все сцены, где она выглядела красиво, с прической и в красивых образах, были вырезаны. Оставили только те, где она смотрелась нелепо — ее наряжали в огромные очки и мешковатые куртки, снимали с неудачных ракурсов.
Аманова позвонила Кокшенову с вопросом: "Что это такое?" Ответ был честным и циничным: "Месть влюбленного поклонника".
© РуБиз/Экспостроймаш (1993)Светлана Аманова в фильме "Русский бизнес"
© РуБиз/Экспостроймаш (1993)
Светлана Аманова в фильме "Русский бизнес"
Он не мог "запретить" актрису или разрушить ее карьеру, но мог выставить перед миллионами зрителей в некрасивом виде. Единственный способ навредить, не выходя за рамки закона.
Жизнь без компромиссов
После "Русского бизнеса" Аманова какое-то время вообще не получала ролей в кино. Возможно, из-за того неудачного образа, а может, просто кинематограф переживал не лучшие времена.
Светлана отнеслась к невостребованности спокойно. Стала преподавать в детской театральной студии, со временем дослужилась до руководителя.
Актриса Светлана Аманова
"Жизнь не сводится к подсчету сыгранных ролей... Жизнь вокруг намного многообразнее и интереснее профессии", — философски замечает актриса.
С началом нового века вернулась к съемкам. До сих пор появляется в новых фильмах, недавно снялась в картине "Пока брак не разлучит нас".
Мудрость одиночества
В свои 64 года актриса живет одна. Замуж больше не выходила. В соседнем районе живет дочь Екатерина с семьей — часто приходит в гости.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Аманова во фрагменте спектакля "Лес" на сцене Малого театра в Москве
Актриса Светлана Аманова во фрагменте спектакля "Лес" на сцене Малого театра в Москве
"Я столько на сцене слышала комплиментов, признаний в любви, но в жизни на это просто не хватало сил", — объясняет Светлана свой выбор.
Она не жалеет о прожитых годах и смотрит в будущее с оптимизмом: "Я буду жить. Мне есть чем заниматься: путешествовать, общаться с друзьями. Жизнь многообразнее, чем профессия".