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Как режиссер отомстил звезде "Спортлото-82" за отказ в близости

Как режиссер отомстил звезде "Спортлото-82" за отказ в близости - РИА Новости, 03.08.2025

Как режиссер отомстил звезде "Спортлото-82" за отказ в близости

Красота может стать проклятием, особенно когда влюбляются властные мужчины, привыкшие получать желаемое. Светлана Аманова узнала это на собственном опыте... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:30:00+03:00

2025-08-03T09:30:00+03:00

2025-08-03T09:30:00+03:00

ссср

франция

леонид гайдай

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МОСКВА,3 авг - РИА Новости. Красота может стать проклятием, особенно когда влюбляются властные мужчины, привыкшие получать желаемое. Светлана Аманова узнала это на собственном опыте. Режиссер предлагал ей деньги за близость, а получив отказ, придумал изощренную месть. Как он унизил актрису перед миллионами зрителей? И почему звезда советского кино в 64 года живет в одиночестве?Девочка с "Мосфильма"Светлана Аманова родилась в кинематографической семье в 1961 году. Отец работал помощником режиссера на "Мосфильме", мама — редактором в музыкальном отделе. Сниматься начала в пять лет — родители "выбили" дочке эпизодические роли.Девочке нравились съемки не из-за актерства, а из-за атмосферы. На площадке все дарили ей сладости, играли, рассказывали истории. Позже маленькая Света увлекалась музыкой — сначала самостоятельно освоила отцовскую гитару, потом пошла в музыкальную школу по классу скрипки.После школы выбрала театральное училище — так проще было найти работу, учитывая связи родителей в кинематографе.Слава блондинки из "Спортлото-82"Студенческие годы принесли первые серьезные роли. Сначала эпизод в фильме "С вечера до полудня", а потом — звездный час.Сам Леонид Гайдай пригласил 21-летнюю Аманову на главную роль в "Спортлото-82". Режиссер принял странное решение — перекрасил очаровательную брюнетку в блондинку. Но это не помешало успеху.Фильм прославил актрису не только в СССР, но и за рубежом. Ее фотографии печатали на обложках модных журналов, приглашали работать в модельном агентстве во Франции. Но Светлана отказалась — не хотела уезжать из страны.Любовь на кинофестивалеНа зарубежных кинофестивалях, где представляла "Спортлото-82", Аманову сопровождали Гайдай, актер Альгис Арлаускас и журналист Павел Гусев. С последним у актрисы начался роман.Гусев был намного старше, отношения развивались стремительно, влюбленные быстро поженились. Вскоре родилась дочка Катя — единственный ребенок актрисы. Ради семьи Светлана стала сниматься реже.Брак продержался недолго, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Гусев помогает дочери и поддерживает связь с бывшей женой.Запретная любовь с СоломинымПосле развода в жизни Амановой случился яркий роман с коллегой по Малому театру — знаменитым актером Виталием Соломиным.Об их отношениях знала жена Виталия Мефодьевича, но актер не решился разрушить семью. Роман закончился, и Соломин остался с законной супругой.Были у Светланы и другие серьезные отношения. Один мужчина даже предлагал ей переехать США, но актриса предпочла остаться на родине.Кризис театра и новые реалии киноК концу восьмидесятых в театре начали платить копейки — гонораров не хватало на базовые нужды. Страну трясло, театралы переключились на решение финансовых проблем, было не до хороших гонораров артистам. Пришлось вернуться в кинематограф.Но и там царили новые реалии. Кинематограф переживал глубокий кризис, меняясь под влиянием перестройки. Появились фильмы с откровенными сценами, от актрис часто требовали большей раскованности перед камерой.Аманова предпочитала придерживаться строгих моральных принципов, поэтому многие режиссеры работали с ней неохотно, предлагая только скромные эпизоды.Изощренная месть КокшеноваРежиссер Михаил Кокшенов, старше актрисы на 25 лет, влюбился в красавицу и всеми способами пытался добиться взаимности. Получив четкий отказ, он начал предлагать деньги и главные роли в обмен на близость. Светлана и это отвергла."Ну, и ладно", — сказал тогда режиссер. Но месть была уже задумана.Кокшенов пригласил Аманову в 1993 году в свой фильм "Русский бизнес" на роль иностранки-эколога. Актриса согласилась, хотя сценарий ей не понравился."Месть влюбленного поклонника"Когда фильм вышел, Светлана ужаснулась. Все сцены, где она выглядела красиво, с прической и в красивых образах, были вырезаны. Оставили только те, где она смотрелась нелепо — ее наряжали в огромные очки и мешковатые куртки, снимали с неудачных ракурсов.Аманова позвонила Кокшенову с вопросом: "Что это такое?" Ответ был честным и циничным: "Месть влюбленного поклонника".Он не мог "запретить" актрису или разрушить ее карьеру, но мог выставить перед миллионами зрителей в некрасивом виде. Единственный способ навредить, не выходя за рамки закона.Жизнь без компромиссовПосле "Русского бизнеса" Аманова какое-то время вообще не получала ролей в кино. Возможно, из-за того неудачного образа, а может, просто кинематограф переживал не лучшие времена.Светлана отнеслась к невостребованности спокойно. Стала преподавать в детской театральной студии, со временем дослужилась до руководителя."Жизнь не сводится к подсчету сыгранных ролей... Жизнь вокруг намного многообразнее и интереснее профессии", — философски замечает актриса.С началом нового века вернулась к съемкам. До сих пор появляется в новых фильмах, недавно снялась в картине "Пока брак не разлучит нас".Мудрость одиночестваВ свои 64 года актриса живет одна. Замуж больше не выходила. В соседнем районе живет дочь Екатерина с семьей — часто приходит в гости."Я столько на сцене слышала комплиментов, признаний в любви, но в жизни на это просто не хватало сил", — объясняет Светлана свой выбор.Она не жалеет о прожитых годах и смотрит в будущее с оптимизмом: "Я буду жить. Мне есть чем заниматься: путешествовать, общаться с друзьями. Жизнь многообразнее, чем профессия".

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ссср, франция, леонид гайдай