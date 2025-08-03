https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033069686.html

В Пулково сняли ограничения

В Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 03.08.2025

В Пулково сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково" в Петербурге, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:52:00+03:00

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пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково" в Петербурге, сообщила Росавиация."Аэропорт Пулково. Сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург."Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность