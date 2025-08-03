https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033069686.html
В Пулково сняли ограничения
В Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 03.08.2025
В Пулково сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково" в Петербурге, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:52:00+03:00
2025-08-03T10:52:00+03:00
2025-08-03T10:56:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково" в Петербурге, сообщила Росавиация."Аэропорт Пулково. Сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург."Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Пулково сняли ограничения
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов