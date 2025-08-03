https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033065010.html
Пулково возобновил обслуживание авиарейсов
Пулково возобновил обслуживание авиарейсов - РИА Новости, 03.08.2025
Пулково возобновил обслуживание авиарейсов
Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:05:00+03:00
2025-08-03T10:05:00+03:00
2025-08-03T10:51:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация."Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Санкт-Петербург
Пулково возобновил обслуживание авиарейсов
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание авиарейсов по согласованию