https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033065010.html

Пулково возобновил обслуживание авиарейсов

Пулково возобновил обслуживание авиарейсов - РИА Новости, 03.08.2025

Пулково возобновил обслуживание авиарейсов

Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:05:00+03:00

2025-08-03T10:05:00+03:00

2025-08-03T10:51:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация."Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250803/sochi-2033064015.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, санкт-петербург