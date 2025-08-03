https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033061515.html

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.08.2025

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:28:00+03:00

2025-08-03T09:28:00+03:00

2025-08-03T09:32:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации."Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность