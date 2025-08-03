https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033061515.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:28:00+03:00
2025-08-03T09:28:00+03:00
2025-08-03T09:32:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588171_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_57c954afeea7e80f47b128de59114995.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации."Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588171_223:0:1175:714_1920x0_80_0_0_b5aa193aa58ce468254a37618605836d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск самолетов