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В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.08.2025
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09:28 03.08.2025 (обновлено: 09:32 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033061515.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 03.08.2025
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пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации."Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск самолетов

© Аэропорт Пулково/TelegramОбстановка в аэропорту Пулково
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Аэропорт Пулково/Telegram
Обстановка в аэропорту Пулково. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации.
"Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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