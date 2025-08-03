Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg
Bloomberg: дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США до опасного уровня
© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova ScotiaДым от лесных пожаров в Канаде
© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova Scotia
Дым от лесных пожаров в Канаде . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло опасных для здоровья уровней, передает агентство Bloomberg.
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"Предупреждения были объявлены по всей Канаде – от Северо-Западных территорий до Квебека, а также в 10 штатах США – от Миннесоты до Мэна, включая северные и западные районы Нью-Йорка", – говорится в сообщении.
Как сообщает Bloomberg, метеорологи отмечают, что при сохранении текущих погодных тенденций в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится.
По данным Канадского межведомственного центра по лесным пожарам, в настоящее время в стране бушует более 730 лесных пожаров, из которых как минимум 210 вышли из-под контроля. За последние месяцы дым от этих пожаров, которые уже уничтожили 66 000 квадратных километров, неоднократно достигал территории США, включая Чикаго.