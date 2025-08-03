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Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.08.2025
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22:16 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pozhary-2033144872.html
Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg
Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.08.2025
Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg
Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:16:00+03:00
2025-08-03T22:16:00+03:00
в мире
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канада
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло опасных для здоровья уровней, передает агентство Bloomberg. "Предупреждения были объявлены по всей Канаде – от Северо-Западных территорий до Квебека, а также в 10 штатах США – от Миннесоты до Мэна, включая северные и западные районы Нью-Йорка", – говорится в сообщении. Как сообщает Bloomberg, метеорологи отмечают, что при сохранении текущих погодных тенденций в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится. По данным Канадского межведомственного центра по лесным пожарам, в настоящее время в стране бушует более 730 лесных пожаров, из которых как минимум 210 вышли из-под контроля. За последние месяцы дым от этих пожаров, которые уже уничтожили 66 000 квадратных километров, неоднократно достигал территории США, включая Чикаго.
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в мире, сша, канада, северо-западные территории
В мире, США, Канада, Северо-Западные территории
Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg

Bloomberg: дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США до опасного уровня

© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova ScotiaДым от лесных пожаров в Канаде
Дым от лесных пожаров в Канаде - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / The Canadian Press/Communications Nova Scotia
Дым от лесных пожаров в Канаде . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло опасных для здоровья уровней, передает агентство Bloomberg.
«
"Предупреждения были объявлены по всей Канаде – от Северо-Западных территорий до Квебека, а также в 10 штатах США – от Миннесоты до Мэна, включая северные и западные районы Нью-Йорка", – говорится в сообщении.
Как сообщает Bloomberg, метеорологи отмечают, что при сохранении текущих погодных тенденций в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится.
По данным Канадского межведомственного центра по лесным пожарам, в настоящее время в стране бушует более 730 лесных пожаров, из которых как минимум 210 вышли из-под контроля. За последние месяцы дым от этих пожаров, которые уже уничтожили 66 000 квадратных километров, неоднократно достигал территории США, включая Чикаго.
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В миреСШАКанадаСеверо-Западные территории
 
 
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