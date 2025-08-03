https://ria.ru/20250803/pozhary-2033144872.html

Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg

Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.08.2025

Дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США, пишет Bloomberg

Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:16:00+03:00

2025-08-03T22:16:00+03:00

2025-08-03T22:16:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло опасных для здоровья уровней, передает агентство Bloomberg. "Предупреждения были объявлены по всей Канаде – от Северо-Западных территорий до Квебека, а также в 10 штатах США – от Миннесоты до Мэна, включая северные и западные районы Нью-Йорка", – говорится в сообщении. Как сообщает Bloomberg, метеорологи отмечают, что при сохранении текущих погодных тенденций в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится. По данным Канадского межведомственного центра по лесным пожарам, в настоящее время в стране бушует более 730 лесных пожаров, из которых как минимум 210 вышли из-под контроля. За последние месяцы дым от этих пожаров, которые уже уничтожили 66 000 квадратных километров, неоднократно достигал территории США, включая Чикаго.

https://ria.ru/20250713/usa-2028884593.html

сша

канада

северо-западные территории

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, канада, северо-западные территории