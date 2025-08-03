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В Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции
В Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции - РИА Новости, 03.08.2025
В Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции
Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане ликвидирован, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:18:00+03:00
2025-08-03T19:18:00+03:00
2025-08-03T19:18:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане ликвидирован, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ сообщило, что в Кургане сотрудники ведомства тушат газораспределительную подстанцию "Пожар по улице Б. Петрова в Кургане полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.
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Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане
Газораспределительная подстанция загорелась на улице Б. Петрова в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС
2025-08-03T19:18
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происшествия, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции
МЧС: пожар на газораспределительной подстанции в Кургане ликвидировали