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В Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции

В Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции - РИА Новости, 03.08.2025

В Кургане ликвидировали пожар на газораспределительной подстанции

Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане ликвидирован, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T19:18:00+03:00

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2025-08-03T19:18:00+03:00

происшествия

курган

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане ликвидирован, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ сообщило, что в Кургане сотрудники ведомства тушат газораспределительную подстанцию "Пожар по улице Б. Петрова в Кургане полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.

https://ria.ru/20250803/chp-2033108400.html

курган

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2025

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Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане Газораспределительная подстанция загорелась на улице Б. Петрова в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС 2025-08-03T19:18 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)