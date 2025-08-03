https://ria.ru/20250803/pozhar-2033113629.html

На юге Казахстана ликвидировали крупный природный пожар

На юге Казахстана ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 03.08.2025

На юге Казахстана ликвидировали крупный природный пожар

Крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, в тушении которого было задействовано более 100 спасателей и вертолет, ликвидирован,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:50:00+03:00

2025-08-03T16:50:00+03:00

2025-08-03T16:50:00+03:00

происшествия

алма-атинская область

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, в тушении которого было задействовано более 100 спасателей и вертолет, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС республики. "Пожар ликвидирован. Общая площадь пожара составила 40 гектаров. Вертолетом "Казавиаспаса" осуществлено восемь сбросов (24 тонны) воды. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства. В воскресенье МЧС республики сообщало, что в Алма-Атинской области, вблизи села Долан, в горной местности произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для ликвидации пожара были привлечены более 100 спасателей, 20 единиц техники, включая вертолет. В МЧС отметили, что тушение осложняется крутым рельефом местности, отсутствием подъездных путей и высокой плотностью растительности.

https://ria.ru/20250803/chs-2033103081.html

алма-атинская область

казахстан

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происшествия, алма-атинская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)