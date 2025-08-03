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На юге Казахстана ликвидировали крупный природный пожар
На юге Казахстана ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 03.08.2025
На юге Казахстана ликвидировали крупный природный пожар
Крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, в тушении которого было задействовано более 100 спасателей и вертолет, ликвидирован,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:50:00+03:00
2025-08-03T16:50:00+03:00
2025-08-03T16:50:00+03:00
происшествия
алма-атинская область
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, в тушении которого было задействовано более 100 спасателей и вертолет, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС республики. "Пожар ликвидирован. Общая площадь пожара составила 40 гектаров. Вертолетом "Казавиаспаса" осуществлено восемь сбросов (24 тонны) воды. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства. В воскресенье МЧС республики сообщало, что в Алма-Атинской области, вблизи села Долан, в горной местности произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для ликвидации пожара были привлечены более 100 спасателей, 20 единиц техники, включая вертолет. В МЧС отметили, что тушение осложняется крутым рельефом местности, отсутствием подъездных путей и высокой плотностью растительности.
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происшествия, алма-атинская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алма-Атинская область, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Казахстана ликвидировали крупный природный пожар
В Алма-Атинской области полностью ликвидировали крупный природный пожар