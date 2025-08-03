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Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали - РИА Новости, 03.08.2025
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10:20 03.08.2025 (обновлено: 10:29 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/pozhar-2033066664.html
Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали
Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали - РИА Новости, 03.08.2025
Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали
Возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовано, площадь возгорания составила 362 квадратных метра, сообщил... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:20:00+03:00
2025-08-03T10:29:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовано, площадь возгорания составила 362 квадратных метра, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."В результате падения обломков БПЛА загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра. В 06.05 мск пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров. В 07.30 мск - локализовали на втором", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом. Также ранее аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Пожар в цистерне с нефтепродуктами из-за попадания обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами, в его ликвидации участвуют 127 человек и 35 единиц техники.Ситуация находится на личном контроле мэра Сочи.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовали

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовано, площадь возгорания составила 362 квадратных метра, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«
"В результате падения обломков БПЛА загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра. В 06.05 мск пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров. В 07.30 мск - локализовали на втором", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом. Также ранее аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Пожар в цистерне с нефтепродуктами из-за попадания обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами, в его ликвидации участвуют 127 человек и 35 единиц техники.
Ситуация находится на личном контроле мэра Сочи.
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