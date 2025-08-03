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В России за сутки потушили 59 лесных пожаров
В России за сутки потушили 59 лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2025
В России за сутки потушили 59 лесных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 59 лесных пожаров на площади 1546 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:44:00+03:00
2025-08-03T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 59 лесных пожаров на площади 1546 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки 02.08.2025 в России лесопожарными силами ликвидировано 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1546 гектаров", - говорится в сообщении. В Авиалесоохране отметили, что к полуночи воскресенья на территории РФ было 115 лесных пожаров на площади 28 531 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало десять пожаров на 19 914 гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
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происшествия, россия
В России за сутки потушили 59 лесных пожаров
В России за сутки потушили 59 лесных пожаров на площади 1546 гектаров