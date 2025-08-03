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Посольство в Армении отметило профессионализм местной "дочки" РЖД
Посольство в Армении отметило профессионализм местной "дочки" РЖД - РИА Новости, 03.08.2025
Посольство в Армении отметило профессионализм местной "дочки" РЖД
Посольство РФ в Армении поздравило сотрудников ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД) с Днем железнодорожника, отметив их профессионализм РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:01:00+03:00
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ЕРЕВАН, 3 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Армении поздравило сотрудников ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД) с Днем железнодорожника, отметив их профессионализм и самоотверженность. День железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа. Праздник был учреждён 28 июня 1896 года по указу императора Николая II. В 2025 году он отмечается 3 августа. "Поздравляем сотрудников и ветеранов ЮКЖД с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Благодаря профессиональной и самоотверженной работе коллектива ЮКЖД в Армении обеспечивается бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение, создаются условия для развития экономики и туризма", - говорится в поздравительном послании. В дипмиссии пожелали труженикам железнодорожной отрасли здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
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армения, россия, николай i, ржд, в мире
Армения, Россия, Николай I, РЖД, В мире
Посольство в Армении отметило профессионализм местной "дочки" РЖД
Посольство России в Армении поздравило работников ЮКЖД с Днем железнодорожника