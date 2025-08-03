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Польша продлила пограничный контроль на границах с Литвой и Германией

Польша продлила пограничный контроль на границах с Литвой и Германией - РИА Новости, 03.08.2025

Польша продлила пограничный контроль на границах с Литвой и Германией

Польша решила продлить пограничный контроль на границах с Литвой и Германией до 4 октября, сообщил в воскресенье министр внутренних дел и администрации Марчин... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:53:00+03:00

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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Польша решила продлить пограничный контроль на границах с Литвой и Германией до 4 октября, сообщил в воскресенье министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский на брифинге. "Сегодня принципиальный вопрос не только для нас, но и для наших партнеров по Европейскому союзу — закрыть, если можно так выразиться, путь для нелегальной миграции, который переместился в Литву и Латвию", — сказал он. Отсюда, по словам министра, и возобновление временного пограничного контроля на границах Германии и Литвы и решение о его продлении еще на два месяца. "В пятницу соответствующее распоряжение было издано и передано для ознакомления в Европейскую комиссию", — отметил он. Кервиньский добавил, что контроль будет действовать до 4 октября. "В сентябре мы примем решение о дальнейших шагах в этом направлении, основываясь на данных Пограничной службы, армии и полиции", — добавил он. По его словам, все страны-партнеры были проинформированы о принятых решениях. "Наши европейские партнеры относятся к ним с полным пониманием, поскольку эти решения направлены на то, чтобы закрыть миграционный маршрут, который сегодня вновь открылся через Литву и Латвию", — указал он. Польша восстановила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой 7 июля. В ходе проверок пограничники при поддержке полиции и военных могут останавливать для выборочного контроля автомобили, проверять документы у граждан. В настоящее время на польско-немецкой границе проверки проводятся в 52 местах, а на польско-литовской границе - в 13.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032908329.html

https://ria.ru/20250801/litva-2032907392.html

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