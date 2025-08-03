https://ria.ru/20250803/pogibshie-2033148658.html

Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54

Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54 - РИА Новости, 03.08.2025

Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54

Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 54, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T23:29:00+03:00

2025-08-03T23:29:00+03:00

2025-08-03T23:30:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 54, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков. "По меньшей мере 54 мигранта погибли после того, как в воскресенье у берегов Йемена из-за плохой погоды затонуло судно", - передает агентство. Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.

https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html

йемен

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Наталья Макарова

в мире, йемен, африка