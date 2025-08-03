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Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54
Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54 - РИА Новости, 03.08.2025
Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54
Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 54, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:29:00+03:00
2025-08-03T23:29:00+03:00
2025-08-03T23:30:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 54, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков. "По меньшей мере 54 мигранта погибли после того, как в воскресенье у берегов Йемена из-за плохой погоды затонуло судно", - передает агентство. Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, африка
Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54
Reuters: число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 54