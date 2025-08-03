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Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54 - РИА Новости, 03.08.2025
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23:29 03.08.2025 (обновлено: 23:30 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/pogibshie-2033148658.html
Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54
Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54 - РИА Новости, 03.08.2025
Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54
Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 54, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:29:00+03:00
2025-08-03T23:30:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 54, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков. "По меньшей мере 54 мигранта погибли после того, как в воскресенье у берегов Йемена из-за плохой погоды затонуло судно", - передает агентство. Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.
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в мире, йемен, африка
В мире, Йемен, Африка
Число мигрантов, погибших при кораблекрушении в Йемене, возросло до 54

Reuters: число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 54

© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 54, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков.
«
"По меньшей мере 54 мигранта погибли после того, как в воскресенье у берегов Йемена из-за плохой погоды затонуло судно", - передает агентство.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.
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