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Белорусская ж/д прорабатывает увеличение частоты поездов Минск — Москва - РИА Новости, 03.08.2025
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13:24 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/poezd-2033089900.html
Белорусская ж/д прорабатывает увеличение частоты поездов Минск — Москва
Белорусская ж/д прорабатывает увеличение частоты поездов Минск — Москва - РИА Новости, 03.08.2025
Белорусская ж/д прорабатывает увеличение частоты поездов Минск — Москва
Прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов в сообщении Минск–Москва, сообщил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Валерий Веренич. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:24:00+03:00
2025-08-03T13:24:00+03:00
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москва
белоруссия
белорусская железная дорога
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МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов в сообщении Минск–Москва, сообщил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Валерий Веренич. "В дальнейшем при разработке графика движения поездов в международном сообщении предусматривается сохранение действующих маршрутов. Прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов Минск – Москва", - сказал Веренич агентству Белта. По его информации, всего за шесть месяцев текущего года во всех видах сообщений БЖД перевезла более 28 миллионов пассажиров. При этом в общем объеме приоритетную долю (93,1%) составляют перевозки в пределах республики. В международном сообщении с РФ с учетом транзитных поездов через территорию страны за первое полугодие перевезено 1,7 миллиона пассажиров, что выше на 14,2% уровня аналогичного периода 2024 года. Как уточнил начальник желдороги, самыми популярными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится почти 86,4% пассажиропотока в прямом сообщении. Согласно информации на сайте БЖД, для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении с Российской Федерацией предусмотрено курсирование 22 пар поездов. В среднем в день из Минска в Москву можно доехать 7-8 поездами. Веренич также рассказал, что продолжается совместный проект Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД" в области железнодорожного туризма, он предусматривает двухдневное пребывание гостей в Белоруссии с ночными переездами в формате "отель на колесах" и продолжительными стоянками в Бресте, Гродно и Минске. Для туристов организуются специальные экскурсионные программы. "За шесть месяцев услугами туристического поезда "Белорусский вояж" воспользовались 2,418 тысячи человек. Всего с начала его курсирования с августа 2022 года организовано 24 рейса, перевезено более 10 тысяч пассажиров", - сообщил он. По словам начальника желдороги, в планах - провести апробацию в августе 2025 года нового туристического проекта с посещением Гомеля и Могилева, пребыванием в Белоруссии в течение двух дней.
https://ria.ru/20250803/belozerov-2033081749.html
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минск, москва, белоруссия, белорусская железная дорога, ржд
Минск, Москва, Белоруссия, Белорусская железная дорога, РЖД
Белорусская ж/д прорабатывает увеличение частоты поездов Минск — Москва

БЖД прорабатывает увеличение частоты курсирования поездов Минск — Москва

© РИА Новости / Антон ДенисовПассажиры садятся в поезд
Пассажиры садятся в поезд - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Пассажиры садятся в поезд. Архивное фото
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МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов в сообщении Минск–Москва, сообщил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Валерий Веренич.
"В дальнейшем при разработке графика движения поездов в международном сообщении предусматривается сохранение действующих маршрутов. Прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов Минск – Москва", - сказал Веренич агентству Белта.
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Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД
Вчера, 12:37
По его информации, всего за шесть месяцев текущего года во всех видах сообщений БЖД перевезла более 28 миллионов пассажиров. При этом в общем объеме приоритетную долю (93,1%) составляют перевозки в пределах республики.
В международном сообщении с РФ с учетом транзитных поездов через территорию страны за первое полугодие перевезено 1,7 миллиона пассажиров, что выше на 14,2% уровня аналогичного периода 2024 года. Как уточнил начальник желдороги, самыми популярными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится почти 86,4% пассажиропотока в прямом сообщении.
Согласно информации на сайте БЖД, для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении с Российской Федерацией предусмотрено курсирование 22 пар поездов. В среднем в день из Минска в Москву можно доехать 7-8 поездами.
Веренич также рассказал, что продолжается совместный проект Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД" в области железнодорожного туризма, он предусматривает двухдневное пребывание гостей в Белоруссии с ночными переездами в формате "отель на колесах" и продолжительными стоянками в Бресте, Гродно и Минске. Для туристов организуются специальные экскурсионные программы. "За шесть месяцев услугами туристического поезда "Белорусский вояж" воспользовались 2,418 тысячи человек. Всего с начала его курсирования с августа 2022 года организовано 24 рейса, перевезено более 10 тысяч пассажиров", - сообщил он.
По словам начальника желдороги, в планах - провести апробацию в августе 2025 года нового туристического проекта с посещением Гомеля и Могилева, пребыванием в Белоруссии в течение двух дней.
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МинскМоскваБелоруссияБелорусская железная дорогаРЖД
 
 
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