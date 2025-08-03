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В США назвали победу России на Украине неизбежной - РИА Новости, 03.08.2025
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13:56 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pobeda-2033092840.html
В США назвали победу России на Украине неизбежной
В США назвали победу России на Украине неизбежной - РИА Новости, 03.08.2025
В США назвали победу России на Украине неизбежной
Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:56:00+03:00
2025-08-03T13:56:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative. Как пишет издание, "победа России" является "неизбежной", страна "обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных военных целей". В публикации отмечается, что мечты Киева о возвращении территорий являются "всего лишь мечтами", поскольку для этого "не существует сценария". В этой связи American Conservative пишет, что Трамп не должен затягивать конфликт "назло" России. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033077832.html
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в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
В США назвали победу России на Украине неизбежной

American Conservative: победа России в украинском конфликте неизбежна

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку у неё есть необходимое военное преимущество для достижения своих целей, пишет американский журнал American Conservative.
Как пишет издание, "победа России" является "неизбежной", страна "обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных военных целей".
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В публикации отмечается, что мечты Киева о возвращении территорий являются "всего лишь мечтами", поскольку для этого "не существует сценария". В этой связи American Conservative пишет, что Трамп не должен затягивать конфликт "назло" России.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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