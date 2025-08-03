Пугачева выступала на разогреве: взлет и падение Валерия Ободзинского
CC BY-SA 4.0 / Kalendar / Ободзинский Валерий Владимирович, советский и российский певец, 1976 годВалерий Ободзинский
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. В конце 1960-х годов его знаменитые песни звучали по всей стране, а на его концерты люди ломились толпами, в любом городе Советского Союза они проходили с полным аншлагом. До сих пор хоть изредка, но звучат с экранов "Эти глаза напротив", "Колдовство", "Восточная песня", которые Валерий Ободзинский нам оставил как память о себе.
Он рано ушел — в 55 лет. Про такой возраст еще говорят "в расцвете сил", "на пике карьеры". А у него к этому времени уже ничего не было...
Отвлекал публику, пока дружки чистили карманы
Будущая звезда советской эстрады родился в Одессе в 1942 году в тяжелое время фашистской оккупации.
В 1949 году Валерий пошел в школу, однако учился с трудом: на голодный желудок задачи и примеры в голову не шли.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкЖители освобожденной Одессы смотрят на разрушенные гитлеровцами портовые сооружения
Жители освобожденной Одессы смотрят на разрушенные гитлеровцами портовые сооружения
Частенько с местной дворовой шпаной он ходил "на дело". На Приморском бульваре собирались толпы отдыхающих, и шайка ловко "чистила" карманы публике, пока Валера играл роль "отвлекалы". Обладая прекрасным голосом, юноша пел популярные шлягеры тех лет, аккомпанируя себе на контрабасе. Зрители, зачарованные пением юного дарования, "развешивали уши", и этим успешно пользовались пронырливые воришки.
Именно криминальное окружение приобщила Ободзинского к алкоголю. Впервые он сильно напился в 15 лет, и с тех пор эта пагубная привычка преследовала его почти всю его жизнь.
Взлет и падение
После школы Ободзинский некоторое время работал кочегаром на пароходе, затем стал массовиком на затонувшем впоследствии "Адмирале Нахимове". В начале 60-х поехал в Томск, где поступил в музыкальное училище по классу контрабаса, затем устроился в местную филармонию. Примерно в это же время он начал выступать с концертами как профессиональный певец.
Пассажирский лайнер "Адмирал Нахимов"
В 1966 году появляются первые пластинки с песнями Валерия Ободзинского, он начинает сольную карьеру и отправляется с гастролями по стране.
Его популярность быстро растет, он ворвался на музыкальный Олимп, оставив далеко позади многих признанных корифеев советской песни.
На его выступления невозможно достать билеты, а его песни "Льет ли теплый дождь, падает ли снег", "Эти глаза напротив", "Что нам остается от любви" поет вся страна. На концертах у него на разогреве какое-то время выступала сама Алла Пугачева.
© РИА Новости / Полховский | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР, певица Алла Пугачева на концерте
Заслуженная артистка РСФСР, певица Алла Пугачева на концерте
Но в начале 1970-х все меняется — Госкомитет СССР обвинил певца в западничестве и отсутствии патриотических песен.
Артист попал в "черный список" тогдашнего министра культуры Екатерины Фурцевой, и постепенно пропал с радио и телевидения, а его карьера неуклонно пошла вниз.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкМинистр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
Дважды женился на одной женщине
Со своей женой артист познакомился в Иркутске, на концерте он увидел в зале девушку, от которой не мог оторвать глаз. Избранницей оказалась студентка факультета иностранных Нелли Кучкильдина. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу.
В браке родились две дочери Анжела и Валерия, однако семейная жизнь не была безоблачной. Все портило пристрастие Ободзинского к алкоголю. Жена даже вынуждена была положить артиста в клинику. Некоторое время он не пил, потом срывался, а со временем пристрастился к наркотикам.
Однажды, поехав в Одессу проведать своих родителей, Ободзинский встретил там молодую девушку Лолиту, дочь капитана круизного лайнера, в которую влюбился с первого взгляда и попросил у жены развода.
Брак с новой пассией продлился всего несколько месяцев, молодая жена быстро поняла, что вместо обеспеченного и знаменитого певца получила в мужья престарелого алкоголика, и бросила артиста.
Ободзинский закодировался и вернулся к Нелли. Она простила, они вновь расписались и сыграли свадьбу, но после этого прожили недолго, всего два месяца.
Запивал водку "нехорошими" таблетками
В 1983 г. Ободзинский дал всего один концерт в Москве, а в 1986 г. ушел со сцены. Ничего не умея делать, кроме пения, бывший артист вынужден был устроиться устроился сторожем на галстучную фабрику, там же и жил в бытовке, иногда выпивал, иногда глотал таблетки с кодеином.
Ходили слухи, что наркотики ему возила поклонница из психушки. Продолжалось это существование, пока в июле 1991 года судьба не послала ему встречу с одной из самых верных и преданных поклонниц — Анной Есениной.
Которая помогла ему на время вернуться на сцену. Анна сумела пробить репортаж о забытом кумире в популярной телепередаче "Взгляд", организовала запись нового диска Ободзинского. Артист начал выступать с концертами.
К сожалению, годы злоупотреблений дали о себе знать, в апреле 1997 года тихо, во сне Ободзинского не стало. Ему было всего 55 лет.