https://ria.ru/20250803/peterburg-2033064456.html

В Петербурге подростка заподозрили в поджоге

В Петербурге подростка заподозрили в поджоге - РИА Новости, 03.08.2025

В Петербурге подростка заподозрили в поджоге

Подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:58:00+03:00

2025-08-03T09:58:00+03:00

2025-08-03T09:58:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Как отмечается, по предварительным данным, в субботу днем подозреваемый бросил бутылку с горючей смесью в недействующий пункт полиции на Московской площади. В результате загорелась его крыша, подросток сфотографировал происходящее и скрылся. Возгорание потушили очевидцы, никто не пострадал, уточняют в ГСУСК. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). "Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции оперативно был установлен несовершеннолетний, задержан и доставлен в следственный отдел. Фигурант пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать", – говорится в сообщении. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

https://ria.ru/20250801/diversiya-2032789125.html

https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)