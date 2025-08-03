Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/peterburg-2033064456.html
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге - РИА Новости, 03.08.2025
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге
Подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:58:00+03:00
2025-08-03T09:58:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Как отмечается, по предварительным данным, в субботу днем подозреваемый бросил бутылку с горючей смесью в недействующий пункт полиции на Московской площади. В результате загорелась его крыша, подросток сфотографировал происходящее и скрылся. Возгорание потушили очевидцы, никто не пострадал, уточняют в ГСУСК. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). "Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции оперативно был установлен несовершеннолетний, задержан и доставлен в следственный отдел. Фигурант пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать", – говорится в сообщении. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
https://ria.ru/20250801/diversiya-2032789125.html
https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге

В Петербурге подростка заподозрили в поджоге недействующего пункта полиции

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
Как отмечается, по предварительным данным, в субботу днем подозреваемый бросил бутылку с горючей смесью в недействующий пункт полиции на Московской площади. В результате загорелась его крыша, подросток сфотографировал происходящее и скрылся. Возгорание потушили очевидцы, никто не пострадал, уточняют в ГСУСК.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Житель Ульяновской области совершил поджог по заказу спецслужб Украины
1 августа, 11:21
Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
"Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции оперативно был установлен несовершеннолетний, задержан и доставлен в следственный отдел. Фигурант пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать", – говорится в сообщении.
В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ
20 марта, 19:37
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала