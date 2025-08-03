https://ria.ru/20250803/peterburg-2033064456.html
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге - РИА Новости, 03.08.2025
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге
Подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:58:00+03:00
2025-08-03T09:58:00+03:00
2025-08-03T09:58:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Как отмечается, по предварительным данным, в субботу днем подозреваемый бросил бутылку с горючей смесью в недействующий пункт полиции на Московской площади. В результате загорелась его крыша, подросток сфотографировал происходящее и скрылся. Возгорание потушили очевидцы, никто не пострадал, уточняют в ГСУСК. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). "Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции оперативно был установлен несовершеннолетний, задержан и доставлен в следственный отдел. Фигурант пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать", – говорится в сообщении. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге
В Петербурге подростка заподозрили в поджоге недействующего пункта полиции