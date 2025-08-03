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В США считают, что поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам

В США считают, что поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам - РИА Новости, 03.08.2025

В США считают, что поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер считает, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:36:00+03:00

2025-08-03T00:36:00+03:00

2025-08-03T00:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер считает, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине. Ранее в августе агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждало, что НАТО и США работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран альянса. По информации собеседников агентства, сейчас идет работа над новым механизмом, в рамках которого Киев должен составить список приоритетного для себя оружия. После выставления приоритетов страны альянса будут обсуждать, кто из них будет либо передавать это оружие, либо платить за него. Планируется отправлять оружие траншами на сумму около 500 миллионов долларов каждый. "Я надеюсь, что активное участие США, включая поставки нашего оружия союзникам по НАТО, заставит Россию вернуться за стол переговоров и в итоге приведет к перемирию", - сказал Уитакер в интервью для телеканала WHO 13 News. При этом он упомянул, что конфликт на Украине, как неоднократно заявлял и Трамп, не может быть завершен исключительно военными средствами, окончательное урегулирование возможно только за столом переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом ранее заявлял, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются и Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2033039767.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, джо байден, сергей лавров, нато