https://ria.ru/20250803/oruzhie-2033049956.html

Фигуранты дела "Крокуса" хранили оружие в Красногорске

Фигуранты дела "Крокуса" хранили оружие в Красногорске - РИА Новости, 03.08.2025

Фигуранты дела "Крокуса" хранили оружие в Красногорске

Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах, расположенных в Каспийске, Красногорске и... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T04:16:00+03:00

2025-08-03T04:16:00+03:00

2025-08-03T06:00:00+03:00

происшествия

красногорск

каспийск

екатеринбург

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах, расположенных в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В материалах указано, что для хранения оружия, боеприпасов и взрывных устройств в период с начала июня 2023 года по конец марта 2024 года фигуранты дела использовали четыре квартиры в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково Красногорска. В документах подчеркивается, что не все жилые помещения и тайники были установлены. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В итоге, погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250803/krokus-2033048827.html

красногорск

каспийск

екатеринбург

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происшествия, красногорск, каспийск, екатеринбург, крокус, крокус сити холл