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"Добровольцы" ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в сентябре - РИА Новости, 03.08.2025
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15:42 03.08.2025 (обновлено: 19:20 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/opek-2033125621.html
"Добровольцы" ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в сентябре
"Добровольцы" ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в сентябре - РИА Новости, 03.08.2025
"Добровольцы" ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в сентябре
Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, увеличат предельный уровень добычи нефти в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:42:00+03:00
2025-08-03T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре еще на 547 тысяч баррелей в сутки, что позволит им завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения ОПЕК по итогам встречи этих участников. "Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, а также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольной корректировке добычи в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц в сентябре 2025 года проведут корректировку добычи на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в августе 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что постепенный выход из дополнительных добровольных ограничений добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит ОПЕК+ продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, добавляется в сообщении. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. От них ОПЕК+ отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. За это же время у ОАЭ должна была вырасти базовая квота на 300 тысяч баррелей. Однако восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны ускорили темпы наращивания разрешенного уровня добычи до 548 тысяч баррелей в сутки. Увеличение производства примерно на тот же уровень в сентябре позволяет ОПЕК+ досрочно нарастить и квоту ОАЭ. Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, за счет которого возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.
https://ria.ru/20250803/rossija-2033098642.html
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в мире, оаэ, россия, саудовская аравия, опек
В мире, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК
"Добровольцы" ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в сентябре

Восемь стран ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в сентябре еще на 547 тысяч б/с

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре еще на 547 тысяч баррелей в сутки, что позволит им завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения ОПЕК по итогам встречи этих участников.
«
"Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, а также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольной корректировке добычи в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц в сентябре 2025 года проведут корректировку добычи на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в августе 2025 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что постепенный выход из дополнительных добровольных ограничений добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит ОПЕК+ продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, добавляется в сообщении.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. От них ОПЕК+ отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. За это же время у ОАЭ должна была вырасти базовая квота на 300 тысяч баррелей.
Однако восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны ускорили темпы наращивания разрешенного уровня добычи до 548 тысяч баррелей в сутки. Увеличение производства примерно на тот же уровень в сентябре позволяет ОПЕК+ досрочно нарастить и квоту ОАЭ.
Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, за счет которого возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.
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