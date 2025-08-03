https://ria.ru/20250803/opasnost-2033145508.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.08.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО находятся в состоянии боевой готовности. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:28:00+03:00

2025-08-03T22:28:00+03:00

2025-08-03T22:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО находятся в состоянии боевой готовности. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в Telegram-канале.Глава региона добавил, что силы ПВО - наготове.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины