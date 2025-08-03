https://ria.ru/20250803/opasnost-2033092695.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:54:00+03:00
2025-08-03T13:54:00+03:00
2025-08-03T13:54:00+03:00
безопасность
курская область
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КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность