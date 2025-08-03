https://ria.ru/20250803/opasnost-2033055608.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T07:54:00+03:00
2025-08-03T07:54:00+03:00
2025-08-03T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Внимание, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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ленинградская область, безопасность, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Безопасность, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Дрозденко: в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА