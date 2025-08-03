https://ria.ru/20250803/opasnost-2033055608.html

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T07:54:00+03:00

2025-08-03T07:54:00+03:00

2025-08-03T07:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

ленинградская область

безопасность

александр дрозденко

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Внимание, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250803/gusev-2033054883.html

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ленинградская область, безопасность, александр дрозденко