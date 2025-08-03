https://ria.ru/20250803/opasnost-2033052896.html
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:05:00+03:00
2025-08-03T06:05:00+03:00
2025-08-03T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий плишкин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983747544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebc862bb8d9dbf41e6f3747297549637.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.31 мск, она продлилась почти три с половиной часа. "Отбой опасности БПЛА", - написал Плишкин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250803/opasnost-2033052326.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983747544_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_576528f35eaab8feb712b2cba7aebe4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий плишкин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Плишкин, Безопасность
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА
Плишкин: в Сириусе отменили опасность атаки БПЛА