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В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 03.08.2025 (обновлено: 06:26 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/opasnost-2033052896.html
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:05:00+03:00
2025-08-03T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий плишкин
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.31 мск, она продлилась почти три с половиной часа. "Отбой опасности БПЛА", - написал Плишкин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250803/opasnost-2033052326.html
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дмитрий плишкин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Плишкин, Безопасность
В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА

Плишкин: в Сириусе отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбразовательный центр "Сириус"
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Образовательный центр "Сириус". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.31 мск, она продлилась почти три с половиной часа.
"Отбой опасности БПЛА", - написал Плишкин в Telegram-канале.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
05:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПлишкинБезопасность
 
 
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