https://ria.ru/20250803/opasnost-2033052896.html

В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА

В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

В Сириусе отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 03.08.2025

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2025-08-03T06:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий плишкин

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.31 мск, она продлилась почти три с половиной часа. "Отбой опасности БПЛА", - написал Плишкин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250803/opasnost-2033052326.html

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2025

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дмитрий плишкин, безопасность