https://ria.ru/20250803/opasnost-2033045808.html
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T01:41:00+03:00
2025-08-03T01:41:00+03:00
2025-08-03T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
рязань
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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рязанская область, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА